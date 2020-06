Horia Tecau, deranjat de masurile impuse in tenis si nu se grabeste sa revina: "Imi doresc sa inceapa circuitul cand totul va fi normal!" Ce spune despre trecerea la simplu

Horia Tecau a reluat antrenamentele, insa momentan se concentreaza doar pe pregatirea fizica.

Horia Tecau nu este foarte incantat de masurile care se impun pentru reluarea turneelor de tenis si nu se grabeste sa revina pe teren. Tenismenul roman este cel mai deranjat de faptul ca va fi nevoit sa joace fara spectatori in tribune.

Momentan doar turneele de simplu au primit liber, dar Tecau nu se gandeste sa revina in acest circuit.

"Antrenamentele au nivel de joaca, de placere. Intru in activitate treptat. Vreau mai mult sa simt mingea, sa ma acomodez cu miscarea in teren. Cred ca asta e cea mai dificila parte, trebuie lucrat in zona musculara foarte mult dupa aceasta pauza. Am improvizat antrenamente, dar jocul de tenis nu am reusit sa il reproduc in niciun fel si deasta ma antrenez treptat.

Inteleg si acest lucru, eu pot sa imi fac antrenamentele si jucand singur. Lucrez mai mult la jocul meu, iar cand vom reveni din nou ca o echipa de dubli vom lucra la conexiunea noastra ca echipa.

Mi-ar fi foarte greu dupa atatia ani in care nu am mai jucat. Nu stiu unde as fi in clasament daca as reveni la simplu. Treptat se va relua si la dublu si vom reveni cu mai multa placere si bineinteles vor veni din nou obiectivele, dorintele de a castiga titluri de Grand Slam, de a ne califica la Olimpiada si cu siguranta vom intra in ritmul normal.

Turneele stiu ca se vor organiza fara spectatori, ceea ce e putin trist pentru mine. Nu am jucat niciodata fara, va fi foarte ciudat sa particip la meciuri oficiale si sa nu fie nimeni in tribuna. Aproape ca imi doresc sa inceapa circuitul cand totul va fi normal.

Normele impuse vor ingreuna un pic activitatea noastra, dar suntem obligati sa ne adaptam si sa o facem foarte repede.

Sunt niste masuri dificile, sa stai numai in hotel. Am inteles ca ai voie sa ai o singura persoana in staf. Sunt norme dure, nu avem voie in vestiar, la sala de forta. Nu am patit niciodata si inca ma gandesc cum va fi. Pentru o parte din jucatori e o oportunitate sa reintre in competitie, chiar daca mie mi-ar placea ca aceasta revenire sa se intample pentru toata lumea in acelasi timp si cu spectatori. O pauza fara tenis nu e chiar atat de grava acum.

Am incercat sa alerg cu masca si a fost oribil, nu puteam sa respir. Port masca atunci cand intru in supermarket sau inauntru, dar incerc stau fara si incerc sa imi traiesc viata cat se poate de normal.

Obiectivul din acest an este refacerea fizica, odihna din toate punctele de vedere. Ma bucur pentru sport acum cand pot reveni pe terenul de tenis, inca nu ma gandesc la obiective dee competitie", a spus Horia Tecau pentru PRO TV.