Novak Djokovic sfideaza pandemia! Turneu de tenis desfasurat cu stadionul plin la Belgrad: "Nu tine de mine sa spun ce e bun sau rau pentru sanatatea oamenilor!"

"Nu tine de mine sa spun ce e bun sau rau pentru sanatatea oamenilor," a fost replica lui Novak Djokovic la numeroasele acuzatii pe care le-a primit pentru ca ar fi permis accesul a mii de spectatori la turneul amical Adria desfasurat in capitala Serbiei.

One-man show, Novak Djokovic a fost organizator, tenismen, cantaret, DJ, pianist si spectator in prima zi la Adria Tour, competitia amicala de tenis care va face turul tarilor din Balcani.

Party time with Djokovic in Belgrade. pic.twitter.com/zri6fxk9y9 — Del???????? (@Stroppa_Del) June 12, 2020

In timp ce organizatorii US Open sunt presati de timp, avand ca deadline ziua de maine, 15 iunie, pentru a decide soarta editiei 2020 a Slam-ului newyorkez, Djokovic pare sa nu fi ezitat in a desfasura, din perspectiva asistentei, un turneu de proportii similare cu o intrecere ATP de calibru 250, tinand cont de peste 2000 de oameni au asistat la meciurile din prima zi de concurs, potrivit estimarilor facute de L'Equipe.

"Au fost oameni care si-au pierdut vietile, iar acest lucru e oribil. Dar viata merge inainte si noi, ca sportivi, abia asteptam sa concuram. Avem masuri de preventie diferite aici in Serbia, in comparatie cu Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie. Nu e responsabilitatea mea sa spun ce e corect sau gresit din punctul de vedere al sanatatii. Noi ascultam de ceea ce ne spune guvernul sarb," a punctat Djokovic, caruia presedintele Federatiei Germane de Tenis i-a reprosat ca i-ar fi strans mana lui Alexander Zverev la intampinarea sa in aeroportul din Belgrad, informeaza rt.com.

Atingeri, strangeri de mana si imbratisari au avut loc si la partida amicala de fotbal organizata de Novak Djokovic, ocazie cu care a fost certat public de Dirk Hordorff, antrenorul tenismenului Vasek Pospisil. "Petrece si joaca fotbal in Belgrad, dar ca presedinte al Consiliului Jucatorilor din ATP nu are timp sa participe la o sedinta cu 400 de jucatori. Iar apoi trimite mesaje pe whatsapp pentru a vorbi impotriva organizarii US Open 2020. Dumnezeule!" a scris Dirk Hordorff pe Twitter intr-un tweet sters ulterior.

Vice President of the German Tennis Federation calling out Djokovic ???? (Tweet has now been deleted) pic.twitter.com/o6Pe2Vrbn9 — Olly ???????????????????? (@Olly_Paton2020) June 11, 2020

"Majoritatea jucatorilor cu care am vorbit au avut reactii negative cand i-am intrebat daca se vor duce la New York (n.r. pentru US Open). Asa cum stau lucrurile acum, eu cred ca sezonul se va relua in septembrie, dar pe zgura. Conditiile de joc de la New York ar fi extreme si nu cred ca sunt sustenabile," spunea Djokovic in urma cu cateva zile.

In prima zi la Adria Tour, Novak Djokovic l-a invins 4-1, 4-1 pe Victor Troicki (183 ATP), dar a pierdut ultimul meci al zilei, Filip Krajinovic (32 ATP), scor 4-2, 2-4, 1-4. In plus, "Nole" a mai jucat un meci de dublu mixt alaturi de fostul numar 1 WTA, Jelena Jankovic.

