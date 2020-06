Tenisul romanesc a pierdut 5 milioane de euro in ultimii 3 ani: cum a fost posibil 

Din articol Federatia Romana de Tenis nu a primit niciun ban de la bugetul de stat in ultimii 3 ani

Dupa luni intregi in care validitatea alegerilor prezidentiale din cadrul Federatiei Romane de Tenis au fost contestate de contracandidatul miliardarului Ion Tiriac, Marius Vecerdea, Curtea de Apel a respins ca nefondate acuzatiile directorului turneului challenger Sibiu Open.

Ca efect direct, Ion Tiriac a devenit oficial capul FRT, desi fusese ales inca din 19 iunie 2019, iar Federatia de Tenis a redevenit eligibila pentru a primi finantare de la bugetul de stat din partea Ministerului Tineretului si Sportului, alocare de fonduri stipulata prin Legea Sportului.

George Cosac, unul dintre cei patru vicepresedinti ai Federatiei Romane de Tenis a anuntat pentru Agerpres ca aceste complicatii legalo-birocratice au facut ca FRT si, implicit, tenisul romanesc sa piarda aproximativ 5 milioane de euro in ultimii trei ani, perioada in care n-a primit nicio urma de finantare din partea Statului Roman.

"Sigur, este o decizie buna, prin care Federatia Romana de Tenis isi reintra in drepturi, o decizie prin care angajatii federatiei, cu exceptia conducerii, presedinte si vicepresedintii care nu sunt remunerati, isi vor primi drepturile salariale de la Ministerul Tineretului si Sportului. Pentru ca pana acum au fost platiti din sponsorizari si din fondurile proprii.

Este vorba despre copiii din loturile nationale, despre toate competitiile care vor primi o altfel de finantare. Una peste alta, de trei ani de cand suntem in procese, Federatia Romana de Tenis a pierdut intre 4 si 5 milioane de euro, bani care ar fi mers in proiecte de dezvoltare, in sustinerea jucatorilor de tenis.

Din pacate noi am avut un club care ne-a tinut in procese in ultimii 3 ani pe o eroare birocratica. De ce spun asta, pentru ca problema aceasta este din anul 2001 cand s-au reorganizat federatiile, iar in situatia aceasta au fost 21 de federatii, dintre cele mai importante din tara.

Toti au avut Adunari Generale si au ajuns la concluzia ca pentru binele respectivei discipline sportive normal este sa fie inscrisi toti (n.r. - membrii), mai putin la tenis unde persoane cu interese strict personale au tinut in procese Federatia Romana de Tenis", a declarat George Cosac pentru Agerpres.

"Va dati seama ca noi incercam sa recuperam cat de mult se poate, dar ramane de vazut legal ce se poate da. Mai mult ca sigur finantarea se va face pe urmatoarele proiecte si competitii. Putin probabil ca vom putea primi ceva retroactiv. Macar pe urmatoarele 6 luni din an. Din ceea ce stiu eu, finantarea e destul de scazuta la ora actuala vizavi de federatii.

Sper ca ministerul sa aiba bani si pentru proiectele federatiei de tenis si sa fi prins in buget, pentru ca bugetul s-a facut la inceputul anului, perioada in care Federatia Romana de Tenis nu a fost acceptata. Speram sa intram intr-o normalitate", a mai spus George Cosac.

Comitetul director al FRT este actualmente compus din presedintele Ion Tiriac si vicepresedintii George Cosac, Razvan Itu, Alina Cercel-Tecsor si Adrian Marcu, informeaza Federatia Romana de Tenis.