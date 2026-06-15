FOTO Ce victorie pentru România! Tricolorii au învins Spania: ”Am jucat cu mintea, dar și cu inima”

Ce victorie pentru România! Tricolorii au învins Spania: ”Am jucat cu mintea, dar și cu inima” Volei
SPORT.RO
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Succes pentru națională în ultimul meci din Liga Europeană.

TAGS:
echipa nationala de voleiAlexandru RațăSergiu StancuMircea PețaBela BarthaȘtefan Lupu
Din articol

Naţionala de volei masculin a României a învins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-18, 15-9), duminică seara, la Mioveni, în ultimul meci din turneul al 13-lea al Ligii Europene.

Tricolorii au obţinut victoria după două ore şi 27 de minute de joc revenind de la 1-2 la seturi.

România - Spania 3-2 după două ore și jumătate de joc, cu Rață, Peța, Bartha și Lupu principalii marcatori

Alexandru Raţă, cu 24 de puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu.

Mircea Peţa s-a remarcat cu 18 puncte, Bela Bartha a reuşit 12 puncte, iar Ştefan Lupu 11.

De partea cealaltă, de la iberici s-au evidenţiat Andres Jesus Villena (19 puncte), Augusto Renato Colito (15) şi Carlos Nieves Suarez (11).

România, care vineri a învins Azerbaidjanul cu 3-0 la Mioveni, ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu, cu trei victorii şi un eşec. Primele patru clasate se vor califica la turneul Final Four, notează Agerpres.

Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie, la Tirana, România urmând să joace pe 20 iunie cu Danemarca şi pe 21 iunie cu Albania.

Reacția Federației Române de Volei

”🏐 EUROPEAN LEAGUE

⭕ România câștigă în fața Spaniei un meci de mare luptă, o partidă extrem de spectaculoasă și de dramatică. O seară fericită pentru ”tricolori”, într-o atmosferă foarte frumoasă, la Mioveni.

⭕ România a arătat încă o dată determinare, caracter, valoare și faptul că nu renunță niciodată. Băieții noștri au condus cu 1-0, ibericii au întors soarta jocului, dar ne-am ridicat și am învins. Am servit bine, ne-am apărat eroic, în multe faze, mărturie stând cele 13 blocaje. Am jucat cu mintea, dar și cu inima.

⭕ Alexandru Rață a reușit 24 de puncte, Mircea Peța 18, Bela Bartha 12 și Ștefan Lupu 11. Ei au ieșit în evidență ca realizatori. Dar, în general, toți băieții au contribuit la construcția unei victorii extrem de importante.

⭕ Mulțumim fanilor inimoși prezenți la Mioveni. Fără ei ne-ar fi fost mult mai greu. Împreună suntem mai puternici. HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța, invitat la Poveștile Sport.ro

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