Olandezii au analizat-o pe FCSB înaintea meciului cu Feyenoord din faza principală Europa League.

FCSB, numită ”forța decăzută din fotbalul românesc” în Olanda

Batavii au remarcat anumite probleme la campioana României, atât din punct de vedere al rezultatelor mult sub așteptări, ci și din cauza numeroaselor accidentări apărute la echipa antrenată de cuplul Elias Charalambous – Mihai Pintilii.

Din acest motiv, olandezii mărturisesc că nu știu la ce prim 11 să se aștepte din partea celor de la FCSB, având în vedere că la gruparea patronată de Gigi Becali este ”ziua și accidentarea”

Cei de la Voetbal International au descris-o pe FCSB drept ” forță decăzută a fotbalului românesc”.

”Într-un meci crucial pentru supraviețuirea în Europa League, Feyenoord înfruntă o echipă aflată în criză. FCSB s-a chinuit tot anul și a fost afectată și de un număr semnificativ de accidentări. O analiză a unei forțe decăzute din fotbalul românesc.

În cazul acestui adversar, nu doar schimbarea numelui este un mister. Și unsprezecele de start este extrem de speculativ. Acest lucru se datorează parțial accidentări care au lovit-o pe FCSB. În al doilea rând, antrenorul Elias Charamboulos, disperat din cauza lipsei de rezultate, a schimbat brusc majoritatea titularilor de mai multe ori, o încercare disperată pe care a repetat-o și înaintea meciului din deplasare cu Go Ahead Eagles”, au scris olandezii.

În același timp, publicațiile batave scriu că Robin van Persie trebuia să ia de urgență o decizie majoră la Feyenoord înaintea meciului. După meciul cu FCSB, pentru Feyenoord, urmează derby-ul cu Ajax.

Din acest motiv, specialiștii din Olanda susțin că Van Persie ar trebui să odihnească starurile în meciul cu FCSB, mai ales că gruparea batavă are șanse mici să meargă mai departe în Europa League, iar FCSB nu este tocmai un adversar pe măsură.

”Feyenoord are în față o săptămână crucială. În deplasarea la FCSB, echipa trebuie să câștige pentru a-și menține vie speranța calificării în fazele eliminatorii ale Europa League. În același timp, ar putea fi mai mult de câștigat în acest sezon în Eredivisie, unde duminică îi așteaptă duelul împotriva rivalilor de moarte, Ajax. Asta ridică întrebarea: ar trebui ca Robin van Persie să odihnească câțiva jucători joi, pentru ca aceștia să fie complet apți pentru Klassieker?

Până la urmă, acest Klassieker este unul important. Formația din Amsterdam are un sezon slab, iar parțial din acest motiv Feyenoord are deja un avantaj solid în lupta pentru locul al doilea, care în cele din urmă asigură calificarea în Liga Campionilor. O victorie în capitală ar lăsa-o pe Ajax, una dintre urmăritoare, la 11 puncte în urmă”, au scris olandezii.

Ce a spus Robin van Persie despre meciul cu FCSB

”Știm unde ne aflăm și realizăm că trebuie să ne îmbunătățim în Europa, dar ne dorim asta cu disperare. Vom profita de ultima șansă, iar toată concentrarea noastră este pe acel meci. Ne gândim puțin și la meciul de duminică, însă vrem cu adevărat să câștigăm împotriva FCSB”, a spus Van Persie.

