Crema circuitului WTA, fata in fata cu tenisul romanesc, in primul tur la Roland Garros: Irina Begu si Patricia Tig se vor duela cu Serena Williams, respectiv Naomi Osaka 

Tenis WTA Romania: Irina Begu vs. Serena Williams si Patricia Tig vs. Naomi Osaka sunt meciurile tari ale primului tur la Roland Garros.

Cele cinci jucatoare care vor reprezenta Romania pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, editia 2021 nu au avut noroc la tragerea la sorti.

In primul tur, Irina Begu se va duela cu Serena Williams (8 WTA), Patricia Tig o va infrunta pe Naomi Osaka (2 WTA), iar Sorana Cirstea va primi replica Johannei Konta (20 WTA).

Sorana Cirstea (61 WTA) vs. Johanna Konta (20 WTA)

Patricia Tig (63 WTA) vs. Naomi Osaka (2 WTA)

Irina Begu (74 WTA) vs. Serena Williams (8 WTA)

Ana Bogdan (102 WTA) vs. jucatoare venita din calificari

Mihaela Buzarnescu (173 WTA) vs. Arantxa Rus (84 WTA)

Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu vor avea parte de provocari mai accesibile, prima urmand sa se dueleze cu o jucatoare venita din calificari, in vreme ce "Miki" o va intalni pe Arantxa Rus (84 WTA).

Castigatoarea meciului Buzarnescu vs. Rus va juca in turul secund cu invingatoarea partidei dintre Irina Begu si Serena Williams, in vreme ce jucatoarea mai buna a meciului Tig vs. Osaka va juca in turul secund contra Anei Bogdan / jucatoarei venite din calificari.

Turneul de la Roland Garros va incepe duminica, 30 mai si se va desfasura pe durata a 14 zile de concurs.

Nadal, Federer si Djokovic, pe aceeasi parte de tablou la RG 21

In turneul masculin, sortii i-au pus impreuna pe cei trei colosi ai circuitului ATP, care au dominat autoritar ultimele 15 sezoane ale tenisului mondial.

In cazul in care se vor califica, Novak Djokovic si Roger Federer vor urma sa se intalneasca in sferturi, invingatorul avand oportunitatea de a-l infrunta in semifinale pe Rafael Nadal.

Tragerea la sorti elibereaza imaginatia noii generatii, Stefanos Tsitsipas si Alexander Zverev - doi dintre cei mai in forma tenismeni tineri ai circuitului - avand o mare sansa de a ajunge in finala turneului. La panda vor sta si mai experimentatii Dominic Thiem si Daniil Medvedev, cu toate ca in cazul tenismenului rus e posibil sa asistam la o eliminare precoce, in conditiile in care jocul sau nu pare inca adaptat suficient de bine la aceasta suprafata.

