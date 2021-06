Steaua - Rapid 2.0? :) Sorana Cirstea si Ana Bogdan s-ar putea intalni intr-un sfert de finala 100% romanesc la Roland Garros: conditiile pentru ca visul sa devina realitate 

Calificate in turul 3 la Paris, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au sansa de a se intalni in sferturile de finala ale Roland Garros 2021.

Tenisul romanesc viseaza departe gratie reusitelor Soranei Cirstea si Anei Bogdan la Roland Garros 2021. Calificate in turul 3, jucatoarele din Romania au o sansa incredibila de a se intalni in faza sferturilor de finala, in cazul in care vor mai castiga doua partide pe tabloul principal la Paris.

Misiunea unui sfert de finala 100% romanesc la aceasta editie a turneului de la Roland Garros este, inevitabil, dificila, Sorana Cirstea urmand sa se dueleze cu Daria Kasatkina (37 WTA) in turul 3, iar in caz de calificare, cu invingatoarea meciului Tamara Zidansek (85 WTA) vs. Katerina Siniakova (68 WTA) in optimi.

Ana Bogdan va avea o sarcina notabil mai complicata decat Sorana Cirstea, avand in a treia runda programat un duel cu una dintre jucatoarele in forma ale circuitului, Paula Badosa (35 WTA), iar in optimi, o confruntare cu Marketa Vondrousova (21 WTA) ori Polona Hercog (73 WTA).

Fara a mai fi nevoie sa fie mentionat, posibila performanta a tenisului romanesc de a avea un sfert de finala 100% autohton la Roland Garros le-ar oferi Soranei Cirstea si Anei Bogdan nu doar cate un cec in valoare de 255,000 de euro, dar si un bonus de 360 de puncte in ierarhia mondiala.

Meciurile Sorana Cirstea vs. Daria Kasatkina si Ana Bogdan vs. Paula Badosa din turul 3 al Openului Francez vor fi transmise live text pe www.sport.ro.