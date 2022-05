Simona Halep are o șansă rarisimă de a reveni în top 10 WTA, cu ocazia ediției 2022 a turneului de la Roland Garros. Jucătoarea din România (30 de ani, 19 WTA) a ajuns cu bine la Paris, unde nu va avea niciun punct de apărat, în urma absenței sale din 2021.

O prezență în finala Roland Garros 2022 i-ar garanta Simonei Halep revenirea în top 10 WTA, care reprezintă obiectivul sezonului pentru fosta campioană de la Paris. În plus, o semifinală, combinată cu un joc favorabil al rezultatelor, ar putea avea același efect, de îndeplinire a țelului stabilit pentru actuala stagiune.

Pentru a-și maximiza șansele de victorie la Roland Garros, Simona Halep s-a antrenat într-un regim foarte intens, la Academia Mouratoglou, în ultimele 48 de ore.

Sesiuni private cu fizioterapeutul Teo Cercel, urmate de exerciții specifice de prevenție pentru glezna dreaptă, efectuate alături de fizioterapeuta Candice Gohier au fost doar câțiva din pașii făcuți de Simona Halep în afara terenului de tenis.

În paralel, Simona Halep și-a perfecționat aspecte ale jocului, împreună cu Patrick Mouratoglou și se arată, prin intermediul rețelelor de socializare, mai pregătită ca oricând pentru startul turneului de mare șlem preferat.

This hard work in the gym is why Simona is one of the fittest players on tour and can run and return almost every shot. pic.twitter.com/iA5K2VBu57