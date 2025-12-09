Prima repriză a jocului a avut parte și de un moment care a stârnit controverse.

Reacția UEFA după golul anulat lui Liverpool

În minutul 31, Ibrahima Konate a reușit să marcheze în poarta italienilor lui Chivu, însă golul a fost anulat de Felix Zwayer, după ce neamțul a revăzut faza la monitorul VAR. Centralul a sesizat un henț la Hugo Ekitike, dar britanicii au criticat decizia lui Zwayer.

UEFA a explicat, însă, decizia arbitrului Felix Zwayer.

”Analiza VAR a fost finalizată. Decizia a fost întoarsă: gol anulat.

Gol anulat – henț. Jucătorul lui Liverpool, nr. 22, a atins mingea cu brațul stâng, care se afla într-o poziție nefirească, depărtat de corp, în faza premergătoare golului”, se arată în verdictul dat de UEFA.

Fostul arbitru din Premier League, Mark Clattenburg, a explicat că și el ar fi anulat golul Cormoranilor, însă din rațiuni complet diferite.

”Este o fază interesantă, pentru că atunci când jucătorul sare, brațul îi iese în lateral pentru a-și lua avânt. Așadar, întrebarea este: Se află brațul într-o poziție naturală pentru săritură în momentul în care mingea lovește brațul?

Ceea ce se observă totuși este o ușoară mișcare a brațului spre minge. Cred că acest gol ar putea fi anulat din cauza acestei mișcări a brațului către minge, care face ca mingea să ajungă la coechipierul său pentru a marca.

În Premier League acest lucru nu ar fi considerat henț, însă în competițiile UEFA, în special în Champions League, fazele de henț sunt sancționate mult mai strict”, a spus Clattenburg.

