Simona Halep a ratat întâlnirea cu istoria, în 2022: indiciul ignorat care temperează așteptările, înainte de Roland Garros

Simona Halep a reușit 4 victorii în primele 6 meciuri jucate sub privirile noului antrenor, Patrick Mouratoglou. Rezultatele au condus-o până în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Madrid și în turul secund al întrecerii cu calibru identic din capitala Italiei.

Ajungând în sferturile de finală ale competiției din Spania, Simona Halep a adunat 30 de succese în istoria participărilor sale la Madrid, cu doar două mai puține decât cea mai galonată sportivă din întreaga istorie a concursului de la Madrid, Petra Kvitova (32 de victorii).

Din nefericire însă, titlul la Madrid - care i-ar fi adus nu doar un plus de încredere, ci și statutul de cea mai bogată jucătoare în victorii obținute în turneul spaniol - a rămas doar o dorință neîmplinită, Ons Jabeur eliminând-o în minim de seturi, în faza ultimelor opt jucătoare.

2022 este doar al doilea sezon, din ultimele patru, în care Simona Halep se deplasează la Roland Garros fără un rezultat solid obținut la Madrid sau Roma. În anii 2020 și 2019, Simona Halep a câștigat, în premieră, întrecerea de la Roma, respectiv a sfârșit finalistă în turneul de la Madrid.

Indiciul este ignorat de bookmakeri, care i-au atribut Simonei Halep a doua șansă la câștigarea trofeului, sportiva din țara noastră având o cotă 8, semnificativ mai mare însă decât a polonezei Iga Swiatek, căreia i-a fost oferită o cotă 2.

Roland Garros 2022 începe duminică, în data de 22 mai, iar finala turneului feminin este progrmată pentru ziua de sâmbătă, 4 iunie.

