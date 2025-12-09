A riscat și a câștigat! Iată cum poate fi catalogată această a doua aventură a lui „Reghe“, în Africa.

În luna august, când s-a anunțat instalarea românului la Al-Hilal Omdurman din Sudan, lumea fotbalului românesc a avut un șoc. Pentru că noua echipă a lui Reghecampf provenea dintr-o țară aflată într-o situație catastrofală, după cum Sport.ro a arătat aici.

Între timp însă, s-a aflat de ce fostul antrenor al FCSB-ului și-a asumat acest risc. Pentru că el a fost nevoit să meargă în Sudan o singură dată!

Reghecampf are noul contract pe masă: prelungire pe 3 ani cu salariul mărit

Dacă primele două luni ale lui „Reghe“, la Al-Hilal Omdurman, au fost marcate de scandaluri și de campanii online pentru demiterea sa, între timp, situația s-a schimbat. Radical! Cu o singură înfrângere, în 14 meciuri considerate oficiale – are 8 victorii și 5 egaluri – tehnicianul român a prins „rădăcini“, la Al-Hilal Omdurman. Iar acum, presa arabă a aflat ce intenționează să facă formația din Sudan.

Concret, actualul contract al lui „Reghe“ e valabil pe un an. Dar, în lumina ultimelor evenimente, cu rezultate tot mai bune, șefii i-au pregătit noul contract al lui Reghecampf. Unul valabil pe 3 ani cu un salariu mărit. În momentul de față, românul câștigă 15.000 de dolari pe lună. Dacă va accepta prelungirea, veniturile sale lunare vor ajunge la 23.000 de dolari! La care se adaugă bonusuri generoase pentru performanțe, obiectivul principal fiind câștigarea Champions League.

Arabii susțin că sunt șanse mari ca, în următoarele zile, prelungirea contractului cu Reghecampf să fie oficializată.

Presa îl ridică pe „Reghe“ în slăvi

Subiectul prelungirii contractului lui Reghecampf a fost abordat și jurnalistul local, Saif Al-Din Khawaja.

„Astăzi, avem confirmarea că un antrenor competent face diferența. Amprenta lui Reghecampf asupra jocului practicat de Al-Hilal Omdurman e deja vizibilă. Contractul lui e valabil însă pe un an, ceea ce e o perioadă insuficientă, pentru ca românul să-și crească și mai mult influența asupra echipei. De când a venit Reghecampf, totul e pe un trend ascendent. Metodele de lucru, abordarea tactică a meciurilor, cum se fac sesiunile de antrenament. În timp, Reghecampf poate crea o echipă învingătoare, la nivel înalt. Pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie ca șefii clubului să ia o decizie pe termen lung acum. Prin prelungirea contractului lui Reghecampf. Numai așa acest proiect se poate dezvolta, furnizând rezultatele așteptate de toată lumea“, a notat jurnalistul sudanez.

