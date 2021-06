LIVE ACUM | Ana Bogdan - Paula Badosa 6-2, 2-2 pentru un loc in optimi la Roland Garros. Revenire impecabila: Bogdan intoarce de la 0-2 si castiga sase game-uri consecutiv! 

Live aici la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: urmarim impreuna meciul Anei Bogdan cu Paula Badosa!

Ana Bogdan vs. Paula Badosa 6-2, 2-2

Invingatoarea meciului va juca in optimi cu Marketa Vondrousova (21 WTA).

Setul 2:

2-2: Badosa tine aproape de Bogdan in debutul setului secund, reusind hold la 30.

2-1: Ana Bogdan prospera in game-urile lungi care o pun la mare incercare; jucatoarea din Romania a raspuns excelent sub conditii de presiune in acest meci pana acum.

1-1: Bogdan restabileste egalitatea dupa un game castigat in prelungiri.

0-1: La fel ca in primul set, Paula Badosa reuseste sa castige primul game jucat pe propria serva de catre Ana Bogdan.

Setul 1:

6-2: GAME & SET, ANA BOGDAN! Revenire impecabila din partea jucatoarei din Romania, dupa un start mai lent de joc; Bogdan a alternat excelent intre lovituri puternice, prin care a plimbt-o stanga-dreapta pe Badosa cu scurte mai putin caracteristice jocului sau.

5-2: Hold de mare valoare pentru Ana Bogdan, care se apropie la un pas de adjudecarea primului set.

4-2: Break obtinut cu mare spirit competitiv de Bogdan, care bifeaza al patrulea game la rand!

3-2: Al treilea game castigat consecutiv de jucatoarea din Sinaia, care a prestat un tenis exact in aceasta prima jumatate a primului set.

2-2: Ana Bogdan recupereaza break-ul cedat in primul game al meciului si va servi pentru a prelua pentru prima oara conducerea in aceasta partida.

1-2: Game castigat la zero de Ana Bogdan, care se misca bine in acest start rapid de joc.

0-2: Spanioloaica intareste break-ul adjudecat anterior si se distanteaza usor in inceputul primului set.

0-1: Badosa reuseste break-ul in primul game al meciului.

In tarziul serii de vineri, Ana Bogdan va incerca sa isi consolideze avantajul scorului meciurilor directe cu Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA). Cele doua s-au mai intalnit in turneul de 25k de la Sao Paulo in 2016, cand romanca isi adjudeca victoria, scor 6-4, 6-3.

Paula Badosa, dreptace, inalta de 1,80 metri a venit la Paris din postura de campioana a turneului WTA 250 de la Belgrad si traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale de pana acum, confirmata de calificarea in turul 3 fara set pierdut. Badosa le-a invins pe Lauren Davis (86 WTA), scor 6-2, 7-6, respectiv Danka Kovinic (62 WTA), scor 6-2, 6-0.

Curios, Ana Bogdan a jucat un singur meci pentru a accede in a treia runda competitionala. In prima zi a turneului, Bogdan a trimis-o acasa pe jucatoarea din Italia care a fost cosmarul Romaniei in barajul de Fed Cup - Elisabetta Cocciaretto, dupa un meci incheiat 6-1, 6-3 dupa doar 65 de minute de joc.

In turul 2, jucatoarea nascuta la Sinaia a beneficiat de retragerea din intrecere a japonezei Naomi Osaka, pe fondul tensiunilor create in jurul subiectului obligativitatii participarii la conferintele de presa.

O victorie pentru Ana Bogdan in acest meci ar insemna cel mai bun rezultat facut in cariera la un turneu de mare slem.