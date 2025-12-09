AC Milan a învins-o luni seara, în deplasare, scor 3-2, pe Torino, într-un meci din etapa a 14-a din Serie A în care milanezii au revenit de la 0-2.

Torino - AC Milan 2-3



Startul de meci a adus un rezultat neaşteptat după ceva mai bine de un sfert de oră.

Nikola Vlasic a deschis scorul din penalty în minutul 10, pentru Torino, iar Duvan Zapata a majorat avantajul gazdelor în minutul 17.

Adrien Rabiot a redus din diferenţă în minutul 24.

Christian Pulisic, omul care a rezolvat victorie



Însă în minutul 66 a fost introdus în joc Christian Pulisic şi americanul a rezolvat problema învingătoarei.

Pulisic a egalat mai întâi în minutul 67, pentru ca zece minute mai târziu să înscrie golul victoriei pentru oaspeţi.

