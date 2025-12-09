VIDEO AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

Serie A
Spectacol în etapa 14 din Serie A.

AC MilanTorinoChristian PulisicCristian ChivuInter Milano
AC Milan a învins-o luni seara, în deplasare, scor 3-2, pe Torino, într-un meci din etapa a 14-a din Serie A în care milanezii au revenit de la 0-2.

Torino - AC Milan 2-3

Startul de meci a adus un rezultat neaşteptat după ceva mai bine de un sfert de oră. 

Nikola Vlasic a deschis scorul din penalty în minutul 10, pentru Torino, iar Duvan Zapata a majorat avantajul gazdelor în minutul 17.

Adrien Rabiot a redus din diferenţă în minutul 24. 

Christian Pulisic, omul care a rezolvat victorie

Însă în minutul 66 a fost introdus în joc Christian Pulisic şi americanul a rezolvat problema învingătoarei.

Pulisic a egalat mai întâi în minutul 67, pentru ca zece minute mai târziu să înscrie golul victoriei pentru oaspeţi.

Clasamentul din Serie A: AC Milan este noul lider

AC Milan s-a impus astfel cu 3-2 la Torino şi este lider, cu 31 de puncte, urmată de Napoli, tot 31 de puncte, şi Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, cu 30 de puncte. 

Torino e tocmai pe locul 16, cu 14 puncte.

