LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Interul lui Cristian Chivu joacă împotriva lui Liverpool în etapa a șasea din grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League.

Cristi Chivu, discurs savuros înainte de Inter - Liverpool: ”Cine joacă în dreapta? Eu!”



Deși „cormoranii” traversează o perioadă agitată în Premier League, clasându-se sub așteptări și cu tensiuni în vestiar, Chivu a ținut să sublinieze că englezii rămân periculoși, în ciuda tuturor problemelor.

„Liverpool nu înseamnă doar Salah. E adevărat, Salah e un fenomen prin tot ce a oferit fotbalului, dar adversarii noștri au multe alte resurse care ne pot pune în dificultate. Au în ADN un spirit de grup care i-a făcut învingători de-a lungul istoriei, chiar dacă au avut și urcușuri și coborâșuri. Știam Liverpool-ul lui Klopp și îl știu și pe cel al lui Slot", a transmis Chivu la conferința de presă de la Appiano Gentile.

Chivu are bătăi de cap în alcătuirea defensivei. Manuel Akanji a devenit indisponibil din cauza unei gripe, o pierdere grea având în vedere experiența elvețianului în fotbalul englez. În plus, Denzel Dumfries este în continuare nerefăcut și se pregătește separat.

Întrebat de jurnaliștii italieni cine va acoperi flancul drept în absența olandezului, Chivu a oferit momentul conferinței, stârnind zâmbete în sală.

"Denzel lucrează în sală, dar nu știu când îl vom avea înapoi. Contra lui Liverpool nu e nicio problemă, joc eu pe bandă!", a mai spus Chivu.

Dincolo de glumă, soluția tactică pregătită de român pare să fie Carlos Augusto. Deși stângaci, brazilianul a dat randament și a marcat în etapa trecută cu Como, plecând tocmai din banda dreaptă. În centrul apărării, Francesco Acerbi rămâne un stâlp de bază, în timp ce Yann Bisseck este pregătit să intre dacă va fi nevoie.

Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi și a dat verdictul



Conferința de presă a lui Arne Slot a fost marcată de o mulțime de întrebări legate de situația lui Mohamed Salah, care a lansat un atac dur la adresa managerului, nemulțumit că a ajuns să fie rezervă neutilizată.

După ce a depășit întrebările legate de Salah, Slot a vorbit și despre adversara de marți seară. Managerul lui Liverpool a spus că vede multe similarități între echipa lui Inter cu Simone Inzaghi pe bancă și cea cu succesorul italianului, românul Cristian Chivu.

"Văd mai multe asemănări decât diferențe între Interul lui Inzaghi și cel al lui Chivu. E același sistem, aproape aceiași jucători. Probabil că și Chivu a adus câteva lucruri noi, dar văd multe similarități cu stilul de jocul al lui Inzaghi, inclusiv presingul avansat. E normal ca atunci când preiei o finalistă de Champions League să păstrezi multe dintre lucruri.

Cred că am jucat împotriva lui Chivu când era la Ajax. Echipa lui este una care se apără agresiv, apelează la un presing avansat și construiește bine", a spus Arne Slot.

Fost mijlocaș ofensiv, Arne Slot a fost adversarul lui Cristi Chivu într-un NAC Breda - Ajax Amsterdam 0-3, disputat în aprilie 2003, în Eredivisie. În echipa "lăncierilor" se mai numărau printre titulari Bogdan Lobonț, Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart sau Wesley Sneijder.



Clasamentul LIVE din UEFA Champions League

