LIVE TEXT Inter Milano - Liverpool, ce meci pentru Cristi Chivu! Derby-ul din Champions League, de la 22:00

Inter Milano - Liverpool, ce meci pentru Cristi Chivu! Derby-ul din Champions League, de la 22:00 Liga Campionilor
Partida din Inter Milano și Liverpool, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cristian ChivuInter MilanoLiverpoolArne SlotChampions League
Inter Milano - Liverpool

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Interul lui Cristian Chivu joacă împotriva lui Liverpool în etapa a șasea din grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League.

Cristi Chivu, discurs savuros înainte de Inter - Liverpool: ”Cine joacă în dreapta? Eu!” 

Deși „cormoranii” traversează o perioadă agitată în Premier League, clasându-se sub așteptări și cu tensiuni în vestiar, Chivu a ținut să sublinieze că englezii rămân periculoși, în ciuda tuturor problemelor.

„Liverpool nu înseamnă doar Salah. E adevărat, Salah e un fenomen prin tot ce a oferit fotbalului, dar adversarii noștri au multe alte resurse care ne pot pune în dificultate. Au în ADN un spirit de grup care i-a făcut învingători de-a lungul istoriei, chiar dacă au avut și urcușuri și coborâșuri. Știam Liverpool-ul lui Klopp și îl știu și pe cel al lui Slot", a transmis Chivu la conferința de presă de la Appiano Gentile.

Chivu are bătăi de cap în alcătuirea defensivei. Manuel Akanji a devenit indisponibil din cauza unei gripe, o pierdere grea având în vedere experiența elvețianului în fotbalul englez. În plus, Denzel Dumfries este în continuare nerefăcut și se pregătește separat.

Întrebat de jurnaliștii italieni cine va acoperi flancul drept în absența olandezului, Chivu a oferit momentul conferinței, stârnind zâmbete în sală.

"Denzel lucrează în sală, dar nu știu când îl vom avea înapoi. Contra lui Liverpool nu e nicio problemă, joc eu pe bandă!", a mai spus Chivu.

Dincolo de glumă, soluția tactică pregătită de român pare să fie Carlos Augusto. Deși stângaci, brazilianul a dat randament și a marcat în etapa trecută cu Como, plecând tocmai din banda dreaptă. În centrul apărării, Francesco Acerbi rămâne un stâlp de bază, în timp ce Yann Bisseck este pregătit să intre dacă va fi nevoie.

Arne Slot l-a comparat pe Chivu cu Inzaghi și a dat verdictul

Conferința de presă a lui Arne Slot a fost marcată de o mulțime de întrebări legate de situația lui Mohamed Salah, care a lansat un atac dur la adresa managerului, nemulțumit că a ajuns să fie rezervă neutilizată.

După ce a depășit întrebările legate de Salah, Slot a vorbit și despre adversara de marți seară. Managerul lui Liverpool a spus că vede multe similarități între echipa lui Inter cu Simone Inzaghi pe bancă și cea cu succesorul italianului, românul Cristian Chivu.

"Văd mai multe asemănări decât diferențe între Interul lui Inzaghi și cel al lui Chivu. E același sistem, aproape aceiași jucători. Probabil că și Chivu a adus câteva lucruri noi, dar văd multe similarități cu stilul de jocul al lui Inzaghi, inclusiv presingul avansat. E normal ca atunci când preiei o finalistă de Champions League să păstrezi multe dintre lucruri.

Cred că am jucat împotriva lui Chivu când era la Ajax. Echipa lui este una care se apără agresiv, apelează la un presing avansat și construiește bine", a spus Arne Slot.

Fost mijlocaș ofensiv, Arne Slot a fost adversarul lui Cristi Chivu într-un NAC Breda - Ajax Amsterdam 0-3, disputat în aprilie 2003, în Eredivisie. În echipa "lăncierilor" se mai numărau printre titulari Bogdan Lobonț, Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart sau Wesley Sneijder.

Clasamentul LIVE din UEFA Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: "Când va veni momentul, alegerea mea va fi România"
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
„Reghe" devine „rege": arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!"
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
„Nu e adevărat" Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară"

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: "Are lot bun, ar trebui să iasă campioană"

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: "Gata, s-a terminat telenovela"

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

„Tricolorii" au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



„Reghe" devine „rege": arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!"
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan
Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan
„Nu e adevărat" Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află „California de Europa". La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

„Cadou" de la „moș" Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

