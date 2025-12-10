Unicul gol al partidei a venit pe final, după un penalty dictat de Felix Zwayer și transformat de Dominik Szoboszlai.

Cristi Chivu: ”A fost un meci influențat de cele două schimbări!”

La finalul meciului de pe San Siro, Cristi Chivu a mărturisit că este dezamăgit de eșecul suferit în fața lui Liverpool și a transmis că un rezultat de egalitate era echitabil. Antrenorul român spune că cele două schimbări pe care le-a efectuat în prima repriză, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și de Francesco Acerbi au contat decisiv în deznodământul partidei.

”Rezultatul de egalitate era corect, având în vedere cum evoluau lucrurile. Inițial am fost sub presiune, dar apoi am găsit cheia și mișcările potrivite. Apoi au fost cele două schimbări (n.r. din prima repriză) care ne-au afectat în momentul decisiv.

Nu le-am putut face când aveam nevoie. A urmat apoi acel moment pe final, al doilea din ultimele două etape ale Ligii Campionilor, si plecăm fără niciun punct. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun, am avut curajul să mergem până la capăt. Ar fi trebuit să fim mai concentrați în ofensivă, a fost un meci influențat de cele două schimbări”, a spus Cristi Chivu după meci.

Chivu a comentat și faza penalty-ului din finalul meciului, transformat de Dominik Szoboszlai: ”Comentez rar deciziile de arbitraj, vorbesc mai degrabă despre maniere și despre ceea ce trebuie să învățăm. Arbitrul a interpretat bine faza în timpul meciului, dar când intervine VAR-ul, trebuie să înțelegi dinamica. Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim la binele pe care vrem să-l facem”.

