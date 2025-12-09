LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 17:30, puteți urmări meciurile din etapa cu numărul 6 din grupa unică (”faza ligii”) UEFA Champions League.
- Kairat Almaty - Olympiacos Pireu
- Bayern Munchen - Sporting Lisabona
- Atalanta - Chelsea
- AS Monaco - Galatasaray Istanbul
- Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille
- FC Barcelona - Eintracht Frankfurt
- Tottenham - Slavia Praga
- Inter Milano - Liverpool cu Cristian Chivu
- PSV Eindhoven - Atletico Madrid cu Dennis Man
LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 17:30, puteți urmări meciurile din etapa cu numărul 6 din grupa unică (”faza ligii”) UEFA Champions League.
LIVE TEXT SEPARAT AICI
LIVE TEXT SEPARAT AICI
Clasamentul LIVE din UEFA Champions League
