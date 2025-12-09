LIVE TEXT Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30

Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30 Liga Campionilor
Partidele din etapa a șasea din faza ligii UCL, LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 17:30, puteți urmări meciurile din etapa cu numărul 6 din grupa unică (”faza ligii”) UEFA Champions League.

Kairat Almaty - Olympiacos Pireu

Bayern Munchen - Sporting Lisabona

Atalanta - Chelsea

AS Monaco - Galatasaray Istanbul

Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

Tottenham - Slavia Praga

Inter Milano - Liverpool cu Cristian Chivu

LIVE TEXT SEPARAT AICI

PSV Eindhoven - Atletico Madrid cu Dennis Man

LIVE TEXT SEPARAT AICI

Clasamentul LIVE din UEFA Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
