Meciul a fost unul echilibrat, iar englezii au marcat abia pe final, după ce Felix Zwayer a acordat un penalty pentru formația lui Arne Slot. Szoboszlai a fost cel care a marcat de la punctul cu var.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Liverpool 0-1

Italienii au reacționat după ce Inter a pierdut pe final meciul cu Liverpool și au avut câteva comentarii de făcut la adresa lui Cristi Chivu.

Jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 5.5 și au remarcat că, deși Inter a intrat mai ”lent” în meci, nerazzurrii au făcut o partidă bună. De altfel, jurnaliștii din Cizmă au scris că penalty-ul acordat de Felix Zwayer lui Liverpool a fost unul generos.

”În căutarea unei soluții care să alunge dificultățile recente din meciurile importante, încearcă să profite de nesiguranțele lui Liverpool, dar sunt cormoranii cei care încep mai bine meciul. Depășind problemele și chiar două accidentări în prima jumătate de oră, iese treptat la suprafață și Inter. Nerazzurrii cresc pe parcurs, acuzând însă o perioadă de oboseală spre final. Și exact atunci vine pedeapsa crudă: penalty-ul (generos) pe care Szoboszlai îl transformă”, a scris TuttoMercatoWeb.

