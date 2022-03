Incredibil! Sfătuit de întreaga echipă să nu joace, Taylor Fritz a oprit seria celor 11 finale câștigate consecutiv de Rafael Nadal

Australian Open 2019 a fost ultima finală pierdută de Rafael Nadal. Învins categoric, cu 6-3, 6-2, 6-3 de Novak Djokovic în ultimul act al competiției de mare șlem derulate la Melbourne, tenismenul iberic a avut o răbufnire de orgoliu impresionantă, la nivel macro al carierei, legând aproximativ trei ani fără finală pierdută.

Mai 2019 - martie 2022 nu a fost cea mai prolifică perioadă din cariera spaniolului Rafael Nadal, dar acesta a câștigat 11 finale consecutive în acest interval, între care două finale la Roland Garros și câte una la US Open - Australian Open.

Coach Paul Annacone said he advised Fritz not to play the Indian Wells final.

"All three of his team, me, Mike Russell and [fitness trainer] Wolfgang Oswald all said 'Do not play this match.' He said 'I am playing. I can do this. I want to get out on the court with Rafa"