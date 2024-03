Pentru doar a treia oară în cariera sa, Novak Djokovic (36 de ani) a pierdut un meci jucat în fața unui tenismen aflat în afara top 100 ATP. Doar Jiri Vesely, la Dubai, în 2022 și Juan Martin del Potro, în Jocurile Olimpice de la Rio se mai înscriu pe această listă.

Depășit de Luca Nardi (20 de ani, 123 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-3, în șaisprezecimile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, „Nole” a plecat învins de două ori, întrucât a pierdut inclusiv o dispută cu arbitrul de scaun al partidei.

"He literally stopped" ????

A moment of contention during Novak Djokovic vs Luca Nardi...