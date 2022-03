„Problema e că nu avem o regulă pentru asta.” Rafael Nadal propune schimbarea regulamentului în tenis: ce l-a deranjat la Indian Wells

Rafael Nadal l-a învins pe Carlos Alcaraz, scor 6-4, 4-6, 6-3 în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells. În condiții puternice de vânt, care au adus în Stadionul 1 al Complexului Indian Wells Tennis Garden și o furtună de nisip, Nadal a decis să vorbească despre aparenta necesitate a introducerii unui nou alineat în regulamentele de tenis.

Cel mai titrat tenismen din istoria turneelor de Grand Slam declară că vântul de mare viteză a constituit o problemă mai mică decât furtuna de nisip însăși, care le-a provocat jucătorilor disconfort în zona ochilor, în timpul meciului.

„Când a suflat vântul cu putere, a fost aproape de nejucat în acele condiții.

Problema în tenis e că nu avem o regulă pentru vânt. Regulamentul nu scrie că 'dacă vântul suflă cu mai mult de X kilometri la oră, meciul se suspendă.'

Vă spun că mie îmi place să joc pe vânt, e o provocare. E ca și cum ai juca golf pe vânt puternic. Știi că vor apărea greșeli, nivelul de joc nu va fi atât de ridicat precum ar fi in absența vântului, dar te forțează să găsești soluții.

Ce nu îmi place e că trebuie să ne oprim des, pentru că vântul suflă ambalaje, fileul se mișcă, prosoapele zboară, iar aceste condiții devin de nejucat pentru mine.

