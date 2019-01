Novak Djokovic - Rafael Nadal, MECI DE GALA in finala de la Australian Open! Va fi batalia cu numarul 53 pentru granzii din ATP

Urmarim si comentam meciul NOVAK DJOKOVIC – RAFAEL NADAL, in finala de la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Novak Djokovic, locul 1 ATP, si Rafael Nadal, locul 2 ATP, vor disputa duminica, 27 ianuarie, marea finala de la Australian Open. Partida lor este programata prima din sesiunea de seara de pe Rod Laver Arena, ceea ce inseamna ca va incepe la ora 10:30, ora Romaniei. Vom avea cu siguranta un meci de totul sau nimic, in care invingatorul se va fi impus la doar cateva puncte diferenta de cel invins.

Cei doi granzi din circuitul masculin de tenis se vor intalni pentru a 53-a oara. Djokovic are un avantaj de doua partide. Sarbul conduce cu 27 la 25, insa daca luam in calcul doar intalnirile pe hard, diferenta este mult mai mare. Nole conduce la acest capitol cu 18-7. Totusi, Rafael Nadal nu a cedat niciun set pana in finala, iar sarbul a pierdut pe parcurs doua seturi, la Shapovalov si Medvedev. Ibericul a petrecut pe terenul de tenis 12 ore si 11 minute, in timp ce sarbul a stat doar 11 ore si 59 de minute, insa el a beneficiat de retragerea lui Kei Nishikori in sferturile de finala. Novak Djokovic a trecut la Melbourne de Krueger, Tsonga, Shapovalov, Medvedev, Nishikori si Pouille. De partea cealalta, Nadal i-a invins pe Duckworth, Ebden, De Minaur, Berdych, Tiafoe si Tsitsipas.

Sarbul in varsta de 31 de ani a cucerit cele mai multe titluri de Grand Slam la Australian Open, 6 la numar (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016). De partea cealalta, Nadal a disputat patru finale la Melbourne, insa are un singur titlul cucerit aici (dupa finala jucata cu Roger Federer in 2009). Ibericul a pierdut alte trei finale: cu Novak Djokovic (2012), Stanislas Wawrinka (2014) si Roger Federer (2017). Australian Open este singurul turneu de Grand Slam la care ibericul nu are mai multe titluri cucerite, insa se poate mandri cu cele 11 trofee de la Roland Garros, trei la US Open si doua la Wimbledon.

NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL, DECLARATII INAINTE DE MAREA FINALA

"Nadal a jucat impresionant pe tot parcursul turneului, nu a pierdut niciun set, a aratat la fel de bine pe hard cum era in trecut. Nici eu nu am evoluat rau in ultimele saptamani si cred ca finala vine la momentul potrivit pentru amandoi. Sunt sigur ca ne vom distra de minune pe teren. Pot sa promit un singur lucru, acela ca vom dat tot ce avem si ca oamenii se vor putea bucura. Desigur, un meci impotriva lui Rafa necesita o alta abordare tactica. E cel mai mare rival al meu, am jucat multe meciuri epice unul impotriva celuilalt, normal ca finala din 2012 este cea care iese in evidenta. Sa speram ca de data aceasta nu vom mai stat atat de mult pe teren, dar sunt sigur ca vom avea o finala buna", a declarat Novak Djokovic la Melbourne.

Nici Nadal nu s-a abtinut de la comentarii, insa ibericul a fost mult mai rezervat inainte de finala. "Trebuie sa-mi fac jocul meu, acesta este telul meu. Fac multe lucruri bune, nu pot sa ma plang. Sper sa fie o zi speciala”, a spus Kvitova la conferinta de presa.

CE SPUNE MATS WILANDER DESPRE FAVORITUL DIN FINALA

Novak Djokovic si Rafael Nadal vor avea o misiune faorte dificila in incercarea de a se impune unul inf ata celuilalt. Mats Wilander este de parere ca Novak Djokovic va triumfa la Melbourne. "Nu ar fi corect sa spun ca Nadal este favorit pentru ca a castigat sase meciuri cu jucatori necunoscuti, cu adversari pe care lumea nu-i cunoaste. Nu a fost testat deloc in aceste doua saptamani. El joaca, intr-adevar, foarte bine si diferit, joaca punctele mult mai rapid, loveste mingea mai tare. Si-a schimbat tactica putin si joaca agresiv de oriunde s-ar afla pe teren. Totusi, trebuie sa recunoastem ca nu a intalnit niciun jucator de Top 10. Nu a facut nimic special, pur si simplu a jucat bine", a declarat Wilander pentru Express Sport.

Djokovic, de partea cealalta, este in cautarea celui de-al 15-lea titlu de Grand Slam al carierei si al 7-lea in Australia. "Cred ca Novak merita sa fie favorit inaintea acestui meci, insa va fi o partida pe muchie de cutit. Rafa, daca va mentine jocul pe care l-a aratat in celelalte 6 partide, atunci are o sansa. Dar Novak este favorit din mai multe puncte de vedere", a mai spus suedezul.