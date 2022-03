Finala Indian Wells, sfârșitul invincibilității lui Nadal în 2022: victorie istorică pentru americanul Taylor Fritz

Taylor Fritz (24 de ani, 8 ATP) a oprit seria de 20 de victorii consecutive construită de Rafael Nadal în sezonul 22, dispunând de tenismenul spaniol în minim de seturi, scor 6-3, 7-6 (5) în finala turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

„E ridicol cum am putut juca azi. Nu am simțit atâta durere niciodată în viața mea,” a spus Taylor Fritz, care a avut dificultăți în a se antrena, resimțind dureri la nivelul gleznei drepte.

Ultimul act al turneului ATP de la Indian Wells a fost „finala durerilor”, Rafael Nadal resimțind la rândul său dureri la nivelul coastelor, pentru care a cerut intervenția medicului.

După un prim set pierdut cu 6-3, Rafael Nadal i-a refuzat americanului Taylor Fritz minge de meci, la scorul de 4-5 în setul secund și a condus cu 5-4 în tiebreak, scor la care a ratat un voleu de forehand aparent facil, din mijlocul terenului.

Mini-eșecul a fost decisiv în economia psihologică a finalei, Taylor Fritz capitalizând și impunându-se cu 7-5 în tiebreak.

Astfel, Fritz a devenit cel mai tânăr campion al turneului de la Indian Wells de la Djokovic (2011) încoace, cel mai tânăr american care câștigă această competiție, de la Michael Chang (1996) și cel mai tânăr sportiv din SUA care câștigă un turneu de calibru ATP 1000, de la Andy Roddick încoace (2006).

The definition of in the zone ???? @Taylor_Fritz97 #IndianWells pic.twitter.com/DZ5a8kzbUO