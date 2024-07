Taylor Fritz l-a învins, luni, pe Alexander Zverev, în optimi la Wimbledon, iar după meci, modelul a avut un mesaj direct pentru neamț, pe care l-a transmis pe Instagram: "Când bărbatul tău câştigă pentru femei". Între timp, postarea a fost ştearsă, deoarece făcea referire la acuzaţiile de violenţă domestică împotriva lui Alexander Zverev.

Morgan Riddle (Taylor Fritz's girlfriend) on Instagram after his win from two sets to love down against Alexander Zverev at #Wimbledon pic.twitter.com/MiFzymnoIM