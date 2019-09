FINALA US OPEN 2019 | Nadal - Medvedev, LIVE 23:00! Rafa, mare favorit in finala: pronosticul specialistilor inaintea marelui meci

Rafael Nadal este considerat mare favorit in finala cu Daniil Medvedev din aceasta seara, de la ora 23:00.

Alex Corretja si Mats Wilander sunt de parere ca finalistii din acest an la US Open au ajuns merituos in aceasta faza a competitiei, dar il vad pe spaniol plecand cu prima sansa, atat timp cat nu se va lasa influentat de presiunea rezultatului.

„Rafa pare increzator si este favorit in finala. Medvedev este obosit, a arata curaj si dorinta in eforturile sale de a-i invinge pe cei mai buni tenismeni din lume,” a declarat Alex Corretja, fost numar 2 ATP.

„Acesti doi sportivi merita sa fie in finala. Au fost mai buni decat oponentii lor in fiecare aspect al jocului. In acest an Medvedev a progresat foarte mult. Nivelul sau de joc creste si nu sunt surprins de faptul ca rivalizeaza cu cei mai buni din lume. Are o sansa buna sa castige acest titlu. Isi gestioneaza emotiile mai bine acum si joaca un meci intreg fara sa slabeasca nivelul de joc,” a mai spus Corretja.

Mats Wilander: „Nadal este mai mare favorit in fata lui Medvedev decat a fost in semifinala cu Berrettini.”

„Nadal este mai mare favorit cu Medvedev decat a fost cu Berrettini. Medvedev nu are aceeasi explozie ca si Berrettini,” a spus fostul tenismen suedez.

„Este un tip inalt si are un backhand plat, ca Djokovic sau Soderling, jucatori care l-au mai invins pe Nadal, dar lui Medvedev nu ii place sa loveasca backhandul in cross atat de puternic,” a adaugat Mats.

„Va trebui sa alerge foarte mult. Nu are multe sanse in aceasta finala decat in cazul in care va servi extraordinar,” a mai spus Wilander.

„In primul set cu Berrettini Rafa a fost putin pasiv, asa ca ar putea incerca sa fie mai agresiv impotriva lui Medvedev. Rafa este favorit clar si ar trebui sa nu se lase influentat de presiune,” a concluzionat Mats Wilander.