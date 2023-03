Reacția lui Novak Djokovic, după ce Carlos Alcaraz i-a luat locul 1 în clasamentul ATP

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) l-a întrecut pe Novak Djokovic în clasamentul ATP, după câștigarea turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

Vorbind despre această schimbare a ierarhiei mondiale, Novak Djokovic a precizat că nu trăiește cu regrete și nu se gândește cu tristețe la absența sa din turneele ATP Masters 1000 americane.

Novak Djokovic: „Alcaraz merită să redevină număr 1.”

„Am învățat de-a lungul vieții că regretele te trag înapoi, te fac să trăiești în trecut și nu vreau asta. Nu vreau să trăiesc nici prea departe în viitor. Vreau să trăiesc în prezent pe cât de mult pot, dar, cu siguranță, gândindu-mă la viitor, pentru a-l pregăti mai bine. Îl felicit pe Alcaraz. Merită să redevină număr 1.

E păcat că nu am putut juca la Indian Wells ori Miami. Iubesc aceste competiții. Am avut mult succes acolo, dar, în același timp, e o decizie pe care am luat-o conștient, știind că există șansa de a nu participa. Sper ca situația actuală să se schimbe până la finalul anului, pentru a putea juca la US Open. Acela e cel mai important turneu din America pentru mine,” a comentat Novak Djokovic, potrivit Punto de break.

Carlos Alcaraz: „Mi-aș dori ca Djokovic să fi fost în fiecare turneu, pentru a putea învăța de la el.”

De partea opusă a fileului, Carlos Alcaraz speră ca „Nole” să poată concura la toate competițiile, cât de curând posibil. Tenismenul din Murcia este de părere că a concura cu sârbul poate fi doar un avantaj pentru el, întrucât ar avea mai multe lecții de învățat în circuitul ATP.

„Uite, adevărul e că sunt tenismen, dar și fan al tenisului. Să avem cei mai buni jucători în fiecare turneu și să putem concura contra celor mai buni e întotdeauna binevenit.

Nimeni nu vrea să vadă jucători ratând anumite turnee, mai puțin eu. Mi-aș dori ca Djokovic să fi fost în fiecare turneu și să fi putut să îl înfrunt, pentru a împărți vestiarul cu el și a putea învăța de la el,” a declarat Carlos Alcaraz pentru New York Times.

Djokovic și Alcaraz se vor putea duela în sezonul de zgură, începând cu Mastersul 1000 de la Monte Carlo. Actualmente, 260 de puncte îi separă pe cei doi, în fruntea clasamentului ATP.

Novak Djokovic recită poezii în română: cum a impresionat echipa de polo a României, la Jocurile Olimpice de la Londra