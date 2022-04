Horia Tecău, „încântat” după debutul încheiat cu eșec dureros, 4-0 în Polonia: „Putem pleca de aici cu capul sus!”

Debutul căpitanului nejucător, Horia Tecău pe banca echipei României de Billie Jean King Cup nu s-a derulat conform planului. Țara noastră nu a reușit nicio victorie la Radom, în barajul câștigat, scor 4-0 de Polonia, care a obținut calificarea la turneul final BJK Cup din 8-13 noiembrie 2022.

Retras de curând din circuitul ATP, dar fără să semneze încă toate actele aferente, Horia Tecău alege să privească partea plină a paharaului, în urma înfrângerii din Polonia.

Horia Tecău: „Ne-am făcut partea cât de bine am putut și putem pleca de aici cu capul sus.”

Vicecampionul olimpic de la Rio de Janeiro a afirmat că debutul Andreei Prisăcariu reprezintă un plus pentru tenisul românesc, iar spiritul de luptă manifestat de cele patru jucătoare convocate - în contextul numeroaselor absențe cauzate fie de accidentări, fie de COVID - este lăudabil, luând în calcul calibrul adversarului întâlnit.

„Un lucru câștigat pentru echipă, în acest context în care s-au făcut atât de multe schimbări e că am avut parte de reveniri la echipă, de un debut,” a spus Horia Tecău, care este de părere că Andreea Prisăcariu ar fi meritat măcar un game în meciul cu Iga Swiatek.

„Cred că ar fi fost corect să fie prezentă pe tabelă la cum s-a luptat. Ca tactică, implicare și efort în meci, am aruncat tot ce aveam pe teren, atât în meciul Andreei, cât și al Mihaelei. Iga chiar este de departe cea mai bună jucătoare a momentului, a demonstrat asta și în aceste două zile. Uitând-mă la echipa noastră, mi-a plăcut mult efortul fetelor, cum am comunicat și am încercat să găsim soluții. Au avut o atitudine incredibilă până la final, ca și căpitan este tot ce pot să îmi doresc,” a adăugat Tecău.

„Mă uit la lucrurile pozitive, e prima mea experiență drept căpitan, am întâlnit o echipă tehnică, foarte sudată, care s-a adaptat foarte repede rolurilor, fiecare a știut foarte bine ce are de făcut, astfel am putut să mă concentrez pe detaliile legate de fete, de meciuri, strategie.

Echipa s-a pregătit foarte bine, din prima zi, până în ziua meciurilor a crescut nivelul de joc și am intrat în meciurile de vineri pregătiți. Am întâlnit o echipă foarte puternică, poate cea mai puternică din câte s-ar fi putut, dar noi ne-am concentrat la partea noastră, pe care am făcut-o cât de bine am putut și putem pleca de aici cu capul sus,” a spus Horia Tecău la conferința de presă, notează Treizecizero.

Cum s-a simțit Horia Tecău la debutul pe banca României în BJK Cup

„M-am simțit chiar bine. M-am simțit confortabil, comunicând cu fetele și continuând ce am lucrat în această săptămână. M-am înțeles foarte bine cu ele, am avut comunicare, mi-a plăcut că au ascultat, că au întrebat! Am analizat, am schimbat strategii, când a fost cazul.

Am comunicat foarte bine și, ca și căpitan, este ceea ce îți dorești. Să vezi lucrurile pe care le putem controla noi, făcute cât mai bine: atitudine, efort, comunicarea. Asta am simțit pe bancă, în ciuda scorului, ca primă experiență pentru mine sunt încântat”, a declarat Horia Tecău, potrivit Prosport.