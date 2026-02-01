Fenerbahce a preluat șefia după victoria clară împotriva lui Anadolu Efes, scor 79-62, pe 29 ianuarie.

Înaintea acestei etape, Fenerbahce se afla pe locul 2, la egalitate de bilanț cu Hapoel Tel Aviv, departajarea fiind făcută de totalul de puncte.



În aceeași rundă, Bayern a învins Hapoel Tel Aviv, Olympiakos s-a impus în fața Barcelonei, iar Virtus Bologna a câștigat cu Monaco în deplasare.

Partizan a cedat la Milano, în timp ce Panathinaikos a trecut cu un punct peste Lyon-Villeurbanne.



Rezultatele etapei #25:



Fenerbahce Beko Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 79-62 (25-8, 14-17, 22-14, 18-23)



Hapoel Tel Aviv - FC Bayern Munich 64-79 (26-23, 13-20, 11-18, 14-18)



Olympiacos - FC Barcelona 87-75 (27-13, 19-24, 13-13, 28-11)



Milan - Partizan Belgrad 85-79 (25-22, 27-21, 17-14, 16-22)



Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv 94-83 (21-27, 23-23, 22-18, 28-15)



AS Monaco - Virtus Segafredo Bologna 82-84 (30-22, 21-22, 14-18, 17-22)



Steaua Roșie Belgrad - Dubai Basketball 95-92 (34-14, 10-27, 24-20, 20-27)



Baskonia - Zalgiris 102-91 (19-23, 27-22, 29-26, 27-20)



Lyon-Villeurbanne - Panathinaikos 78-79 (17-15, 12-20, 17-20, 32-24)



Playoff-urile vor începe pe 28 aprilie, iar Final Four-ul sezonului 2025-2026 este programat pentru 22-24 mai.



Clasament provizoriu Euroliga după etapa #25



Fenerbahce – 24 meciuri, 17V-7Î, 1970:1888



Olympiakos – 24 meciuri, 16V-8Î, 2131:1990



Hapoel Tel Aviv – 24 meciuri, 16V-8Î, 2062:1949



Valencia – 25 meciuri, 16V-9Î, 2256:2139



Real Madrid – 25 meciuri, 16V-9Î, 2198:2083



Barcelona – 25 meciuri, 16V-9Î, 2129:2091

VOYO aduce fanilor din România și etapa cu numărul 26, care va începe marți, 3 februarie, cu meciul Dubai Basketball - Olympiakos.

