Cum a ajuns Horia Tecău să fie sparring partner al surorilor Williams și Mariei Sharapova și de ce a refuzat să devină angajatul Monicăi Seleș

Plecat dintr-o familie de sportivi, în care tatăl său a fost baschetbalist profesionist, Horia Tecău a lăsat înotul pentru tenis, iar călătoria sa către topul clasamentului ATP a trecut prin Florida.

O bursă obținută la prestigioasa Academie de Tenis Nick Bollettieri din Florida i-a asigurat tenismenului constănțean șansa de a asimila o atmosferă destinată succesului.

Cum a refuzat-o Horia Tecău pe Monica Seleș, când a vrut să îl angajeze ca sparring partner

„Aventura mea a început de la 14 ani când am făcut semifinală la Orange Bowl, cel mai puternic turneu de copii de 14 ani. După acel turneu, am primit o bursă la Academia lui Nick Bollettieri. Am venit atunci, m-am mutat practic în Florida și am început să mă antrenez pe terenurile de hard (ciment vopsit) într-un stil foarte profesionist, cu antrenori bine pregătiți,” mărturisește Horia Tecău pentru ProSport.

Horia Tecău nu a fost singurul român ajuns la Academia lui Bollettieri, dar s-a remarcat imediat, ajungând să se antreneze alături de Tommy Haas, Xavier Malisse, surorile Williams, Monica Seleș.

„Chiar ajunsesem să fiu, ca sparring, pentru multe dintre fete: pentru surorile Williams, pentru Monica Seles care mereu voia să joace cu mine când venea, între turnee, la academie. Era o experiență bună pe o parte dar voiam să îmi fac și eu antrenamentele mele și urmăream cariera mea de junior pe vremea aia,” dezvăluie căpitanul nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Florida, muza care l-a ajutat pe Horia Tecău să învingă dorul de casă

„Practic, am stat în Florida de la 14 ani până la 23 când, la 23, m-am întors în România pentru o scurtă perioadă și a fost exact perioada în care am luat decizia să joc la dublu mai mult și, acel mai mult, a devenit full-time și nu mai m-am uitat înapoi.

Am continuat să joc doar la dublu. Relația asta cu Miami, Florida, partea asta a lumii, a rămas puternică”, a adăugat Horia Tecău.

Constănțeanul a declarat că s-a simțit mereu confortabil în Florida, având plaja aproape, la fel ca acasă, în Constanța.

Horia Tecău s-a retras din tenis după victoria semnată, alături de Marius Copil, în confruntarea de Cupa Davis, Spania - România, încheiată 3-1 în favoarea ibericilor. Tecău are în palmares 3 titluri de Grand Slam, dintre care două, în proba de dublu masculin (Wimbledon 2015 și US Open 2017). Primul, cronologic, a venit în proba de dublu mixt, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands, în ediția 2012 a Openului Australian.