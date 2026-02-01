Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile

Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacolul din Ligue 1 continuă în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
PSGLigue 1VoyoFranta
Din articol

Cinci partide din etapa a 20-a, a campionatului Franței, sunt programate să se desfășoare astăzi: Lyon - Lille (16:00), Angers - Mentz (18:15), Nice - Brest (18:15), Toulouse - Auxerre (18:15) și Strasbourg - PSG (21:45).

Meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO

În ultima confruntare de duminică, parizienii vor încerca să revină pe primul loc în Ligue 1. PSG are nevoie de minimum o remiză cu Strasbourg pentru a-și atinge obiectivul.

Elevii lui Luis Enrique ar egala liderul Lens la puncte (46) și ar beneficia de un golaveraj superior. 

Lyon - Lille, de la 16:00 exclusiv pe VOYO

Echipele probabile:

  • Lyon (4-2-3-1): Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Hateboer - Morton, Tessmann - Merah, Sulc, Moreira - Endrick
  • Lille (3-2-4-1): Ozer - Mandi, Ngoy, Alexsandro - Santos, Perraud - Mbembe, Bouaddi, Mbappe Lottin, Haraldsson - Giroud

Angers - Metz, de la 18:15 exclusiv pe VOYO

Echipele probabile:

  • Angers (4-5-1): Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomie - Belkebla, Van Boomen, Belkhdim, Mouton, Sbai - Peter
  • Metz (4-3-3): Fischer - Colin, Gbamin, Yegbe, Kouao - Toure, Deminguet, Traore - Tsitaishvili, Hein, Diallo

Nice - Brest, de la 18:15 exclusiv pe VOYO

Echipele probabile:

  • Nice (4-3-3): Dupe - Clauss, Bah, Oppong, Abdi - Vanhoutte, Samed, Sanson - Cho, Diop, Wahi
  • Brest (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo - Magnetti, Tousart, Doumbia - Chotard, Ajorque, Lascary

Toulouse - Auxerre, de la 18:15 exclusiv pe VOYO

Echipele probabile:

  • Toulouse (3-4-3): Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Casseres, Vossah, Messalli, Sidibe - Donnum, Hidalgo, Gboho.
  • Auxerre (5-4-1): Leon - Sy, Akpa, Diomande, Okoh, Mensah - El Azzouzi, Ahamada, Faivre, Sinayoko - Mara

Strasbourg - PSG, de la 21:45 exclusiv pe VOYO

Echipele probabile:

  • Strasbourg (4-2-3-1): Penders - G. Doue, Sarr, Doukoure, Chilwell - Barco, El Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.
  • Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye - D. Doue, Dembele, Barcola.
Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ARTICOLE PE SUBIECT
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Marseille - Lens 3-1 | De Zerbi o ajută pe PSG! Celelalte rezultate ale zile din Ligue 1 (VOYO)
Marseille - Lens 3-1 | De Zerbi o ajută pe PSG! Celelalte rezultate ale zile din Ligue 1 (VOYO)
VOYO | Auxerre - PSG 0-1! Victorie la limită pentru trupa lui Luis Enrique cu penultima clasată din Ligue 1
VOYO | Auxerre - PSG 0-1! Victorie la limită pentru trupa lui Luis Enrique cu penultima clasată din Ligue 1
Olympique Lyon – Brest 2-1! CARTONAȘ ROȘU, gol anulat și trei reușite superbe | Toate rezultatele serii din Ligue 1
Olympique Lyon – Brest 2-1! CARTONAȘ ROȘU, gol anulat și trei reușite superbe | Toate rezultatele serii din Ligue 1
FCSB a scăpat de el! Și-a vândut mijlocașul ofensiv în Ligue 1 pentru 11 milioane de euro
FCSB a scăpat de el! Și-a vândut mijlocașul ofensiv în Ligue 1 pentru 11 milioane de euro
ULTIMELE STIRI
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă

Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă



Recomandarile redactiei
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!”
Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!”
Alte subiecte de interes
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!