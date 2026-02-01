Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile

Cinci partide din etapa a 20-a, a campionatului Franței, sunt programate să se desfășoare astăzi: Lyon - Lille (16:00), Angers - Mentz (18:15), Nice - Brest (18:15), Toulouse - Auxerre (18:15) și Strasbourg - PSG (21:45).

În ultima confruntare de duminică, parizienii vor încerca să revină pe primul loc în Ligue 1. PSG are nevoie de minimum o remiză cu Strasbourg pentru a-și atinge obiectivul.

Elevii lui Luis Enrique ar egala liderul Lens la puncte (46) și ar beneficia de un golaveraj superior.

