Universitatea Cluj, UTA Arad și CFR Cluj, echipe care luptă pentru ultimele poziții care duc în play-off, au reușit să obțină toate victorii în această rundă.



FCSB nu e avantajată de rezultatele contracandidatelor în lupta pentru play-off

După victoria cu Rapid, din Giulești (2-0), U Cluj a urcat pe locul 5, cu 39 de puncte, 8 peste FCSB, care are de jucat duminică seară cu FK Csikszereda.



Pe locul 6 se află acum FC Botoșani, cu 38 de puncte, care luni va înfrunta o altă candidată la play-off, Oțelul Galați, locul 8, cu 36 de puncte.



FCSB este obligată să învingă FK Csikszereda în partida de duminică seară pentru a încheia etapa cu "doar" 6 puncte în spatele locului 6.



După partida cu Miercurea Ciuc, FCSB va mai avea de disputat alte șase partide în sezonul regulat, după cum urmează:



FC Botoșani (acasă)

Oțelul Galați (deplasare)

Universitatea Craiova (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

UTA Arad (deplasare)

U Cluj (acasă)



Deși rezultatele contracandidatelor la play-off nu i-au fost favorabile în această rundă, FCSB are avantajul de a fi la mâna ei, având în vedere că până la finalul sezonului regulat va înfrunta FC Botoșani, Oțelul, UTA Arad sau U Cluj, formațiile aflate acum în intervalul 5-8.

