Umilință la debutul Andreei Prisăcariu în echipa României: Iga Swiatek a învins-o cu 6-0, 6-0, în doar 51 de minute. România pierde calificarea

Polonia - România 3-0, în barajul decisiv pentru calificarea la Billie Jean King Cup

Andreea Prisăcariu - Iga Swiatek 0-6, 0-6

Iga Swiatek a pierdut un singur game în cele două meciuri jucate în acest weekend pentru echipa Poloniei, în barajul cu România. Mihaela Buzărnescu și Andreea Prisăcariu au fost învinse categoric de noul număr 1 WTA, care și-a extins seria victoriilor consecutive la 19.

România pierde calificarea la turneul final Billie Jean King din 2022 și va juca un play-off de menținere în elita tenisului feminin internațional, în noiembrie.

Iga has been destroying any opponent she faces recently, so it was already hard to expect anything different today. But on the bright side, we got a chance to see Prisacariu in her #BJKCup debut. Iga Swiatek defeated Andreea Priscariu 6-0, 6-0. Poland wins the tie 3-0. pic.twitter.com/qATjpZI8p7 — Romanian Tennis (@WTARomania) April 16, 2022

Poles apart ????????????@iga_swiatek and Poland are heading to the Finals for the first time!#BJKCup | @pzt_tenis pic.twitter.com/d0LnTvzAsr — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022

6-0 pentru Iga Swiatek și în setul secund.



6-0 pentru Iga Swiatek, în primul set.



Nicio șansă pentru Andreea Prisăcariu în primul set jucat în compania unui număr 1 WTA.

Dublu break avans pentru Swiatek, după primele trei game-uri.

UPDATE 11:40: Horia Tecău a ales-o pe Andreea Prisăcariu pentru a o înfrunta pe Iga Swiatek, în meciul 3 al barajului. Sportiva legitimată la Dinamo București (22 de ani, 324 WTA) va debuta pentru România tocmai împotriva numărului 1 mondial.

A change has been made! Andreea Prisacriu will face Iga Swiatek instead of Irina Begu in Match 3 today. pic.twitter.com/yJeLPw8xEQ — Romanian Tennis (@WTARomania) April 16, 2022

Barajul Polonia - România își stabilește echipa câștigătoare sâmbătă, 16 aprilie. După un palmares imaculat, atins în prima zi a play-off-ului, gazdele își pune încredere în Iga Swiatek pentru a tranșa soarta barajului, în minim de meciuri.

Iga Swiatek (20 de ani, 1 WTA) a dispus de Mihaela Buzărnescu (33 de ani, 123 WTA), scor 6-1, 6-0, în încheierea primei zile, după ce Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a câștigat doar un set în meciul cu Magda Linette (30 de ani, 58 WTA), încheiat 1-6, 6-4, 2-6.

Lucru recunoscut de căpitanul nejucător, Horia Tecău, strategia României se baza în obținerea punctelor în meciurile cu Magda Linette, lucru care nu s-a întâmplat în prima zi, prin urmare țara noastră a rămas cu șanse exclusiv matematice la calificare, având nevoie de trei victorii din trei meciuri, în a doua zi de play-off.

Programul anunțat inițial pentru ziua 2, care poate suferi modificări

Irina Begu - Iga Swiatek, ora 12:00

Mihaela Buzărnescu - Magda Linette, imediat după

Andreea Mitu / Andreea Prisăcariu - Magdalena Frech / Alicja Rosolska, imediat după

Billie Jean King Cup 2022. Andreea Prisăcariu – Iga Swiatek, LIVE TEXT

Irina Begu a sosit la Radom de pe zgura verde din Charleston, iar adaptarea întinsă pe durata câtorva zile nu a fost suficientă pentru a scoate la iveală cea mai constantă versiune a jucătoarei din București.

Erorile neforțate au fost ridicate numeric în meciul cu Magda Linette, pe când Iga Swiatek s-a simțit într-atât de bine pe teren, în partida cu „Miki” Buzărnescu, încât lumea s-a întrebat dacă nu trebuie să găsească un nume pentru lovitura direct câștigătoare inedită, reușită de sportiva poloneză.