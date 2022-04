Andreea Prisăcariu, de nederanjat: „Nu mă afectează comentariile de ură, sunt o vikingă!”

Debutul Andreei Prisăcariu (22 de ani, 324 WTA) în Billie Jean King Cup s-a încheiat fără vreun game câștigat, însă misiunea sportivei legitimate la CS Dinamo București a fost mai mult decât dificilă, având-o de partea opusă a fileului pe Iga Swiatek, număr 1 WTA, neînvinsă timp de 17 meciuri, înaintea barajului Polonia - România.

Criticată inclusiv de Cristian Tudor Popescu și Florin Prunea, Andreea Prisăcariu le-a răspuns contestatarilor, afirmând că se simte atacată de oamenii din presa din România.

„Mă bucur că am fost aici și apreciez fiecare moment petrecut cu echipa noastră. Dar convocarea la aceasta echipă a provocat crucificarea mea de către presa din România. Cred că nu a mai există un fenomen de bullying atât de agresiv asupra unui sportiv în țara mea.

Dar eu merg oricum înainte! …Dacă voi mai fi convocată în viitor, mă voi prezenta întotdeauna pentru România, așa cum am făcut de la vârsta de 12 ani!”, a declarat în exclusivitate, Andreea Prisăcariu pentru doardinamo.com.

Overwhelmed with love in ???????? , I appreciate you for the beautiful support. pic.twitter.com/jGsbBBsN8f

„M-am obișnuit să primesc comentarii negative, e în regulă, pentru că toți avem parte de ele, dar nu am văzut tenismeni care să fie tratați în felul ăsta, primind atât de multă ură. Nici nu știu cum să îl descriu. Poate e gelozie, plictiseală... nu știu.

Faptul că au încercat să omoare copilul din mine și pasiunea cu care văd lucrurile și vorbesc despre ele este crud. Dar sunt fericită că personalitatea mea nu îmi permite să fiu descurajată de acest tip de comentarii. Sunt o vikingă. Percepția lor asupra mea nu mă afectează în niciun fel,” a declarat Andreea Prisăcariu în podcastul MatchPointCAN.

After all the smiles she caused I was surprised in speaking with Romanian @BJKCup player Andreea Prisacariu about the amount of hurtful comments she faced following her loss to Iga Swiatek.

More to come Tuesday on @MatchPointCAN but here’s a glimpse from @IamPrisacariuA for now: pic.twitter.com/t2Z4N0Rza4