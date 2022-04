Mihaela Buzărnescu - Iga Swiatek, LIVE TEXT în Billie Jean King Cup 2022: „Miki” a venit din Australia pentru a se duela cu liderul WTA

Polonia - România, baraj decisiv pentru calificarea la Billie Jean King Cup 2022

Mihaela Buzărnescu - Iga Swiatek vineri, 15 aprilie, după ora 14:30

Plecată în Australia pentru un stagiu de pregătire fizică, Mihaela Buzărnescu s-a întors de urgență în Europa, la convocarea de ultim moment pentru barajul de Billie Jean King Cup cu Polonia. La 33 de ani, Buzărnescu e la 103 poziții distanță de cea mai bună clasare a carierei - locul 20 WTA - și are doar 3 meciuri jucate în acest an.

De partea opusă, cum nici c-ar fi mai dificil, se află Iga Swiatek, pentru care tenisul pare o joacă de copii, în acest început de stagiune 2022. Jucătoarea poloneză în vârstă de douăzeci de ani a strâns 17 victorii în turneele WTA 1000 de la Doha, Indian Wells și Miami și a urcat pe prima poziție mondială, ca urmare a retragerii australiencei Ashleigh Barty.

Cum Fed Cup, actualmente denumită Billie Jean King Cup este competiția surprizelor, faptul că Mihaela Buzărnescu și Iga Swiatek nu s-au mai întâlnit în meci direct, aspect care crește imprevizibilitatea ritmului meciului și o poate încurca pe sportiva gazdă.

Mihaela Buzărnescu are în palmares victorii importante, printre care un succes cu Jelena Ostapenko, la Roma, și o finală câștigată la San Jose, scor 6-1, 6-0 în defavoarea Mariei Sakkari, mici dovezi ale faptului că, o dată intrată în formă, „Miki” Buzărnescu poate desface multe jocuri din lumea bună a tenisului feminin.

„Ultimii ani mi-au arătat cu nu e ușor să joc acasă, pentru că resimți presiunea, dar cred că de această dată îmi va fi mai ușor. Mă pot concentra mai bine și pot lua din energia publicului. Sper să o folosesc. Sunt încântată de acest meci,” a spus Iga Swiatek, în pregătirea meciului cu Mihaela Buzărnescu.

„Știam cu cine jucăm ,așa că tactic sunt pregătită 100%, dar, sincer, nu contează cu adevărat pe cine înfrunt. Doar vreau să continui ce am făcut în turneele anterioare. Să mă concentrez pe mine însămi, să fiu proactivă și dominantă în teren,” a adăugat liderul WTA, pe un ton care a inspirat multă încredere de sine.

That was a long and intense practice for Iga. Must have stayed a couple of hours on the court #BJKCup pic.twitter.com/e26dKOnrCs