MVP-ul partidei din Giulești a fost Oucasse Mendy. Debutantul lui U Cluj a intrat în minutul 58, a marcat golul de 1-0 și a obținut penalty-ul din care Dan Nistor a făcut 2-0.

Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

La finalul partidei, Dan Nistor a susținut că victoria Universității Cluj nu a fost o surpriză, având în vedere rezultatele bune obținute în ultima perioadă de ardeleni pe terenul celor de la Rapid.



"Din punctul vostru de vedere a fost surpriză. Dacă dăm timpul înapoi și ne uităm la ultimele meciuri de pe Giulești, nu prea au fost surprize. Numai noi am câștigat. Rapid a fost favorită și în alte meciuri, dar din fericire pentru noi am câștigat cele 3 puncte", a spus Nistor.



Întrebat despre declarația lui Nistor și dacă veteranul lui U Cluj a dat dovadă de aroganță, Alex Dobre, căpitanul de la Rapid, a răspuns scurt: "Este strict părerea lui".



Alex Dobre, după Rapid - U Cluj 0-2: "Surpriză neplăcută pentru noi și pentru suporteri"

Dobre, folosit azi pe postul de extremă stânga, nu și-a ascuns dezamăgirea legată de rezultatul din Giulești.



"Dezamăgitor. Important e să ne refacem și să revenim cât mai puternici pentru meciul din deplasare contra lui Hermannstadt.



Surpriză neplăcută și pentru noi, și pentru suporteri. Suntem triști. Ne doream victoria. Trebuie să găsim puterea să ne refacem cât mai repede. Ne așteaptă un joc în scurt timp și trebuie să revenim cu victorie.



Consider că am avut ocazii să deschidem scorul, inclusiv prin Christensen, în a doua repriză, o ocazie foarte bună. Dacă o făceam acolo, jocul ar fi arătat altul. În fotbal, dacă nu profiți de ocazii, jocul se întoarce împotriva ta.



Ce e de făcut? Să vedem ce nu am făcut bine, să ne îmbunătățim, să punem lucrurile la punct", a mai spus Dobre.

