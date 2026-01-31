"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

FCSB încearcă să se întărească în ultimele zile de mercato, după ce lupta pentru accederea în play-off s-a dovedit mai dificilă decât credea inițial campioana.

După ce i-a semnat pe fundașul central Andre Duarte și închizătorul Ofri Arad din postura de jucători liberi de contract, FCSB a pus ochii pe Joao Paulo (27 de ani), de la Oțelul Galați.

Marius Baciu: "Joao Paulo e un jucător interesant. Sunt convins că FCSB s-a luat după Cisotti, cu care au tras lozul câștigător"

Joao Paulo, calificat cu naționala Capului Verde la CM 2026, a avut prestații apreciate la Oțelul Galați și a dovedit că poate acoperi mai multe poziții în teren - atât mijlocaș central, cât și fundaș stânga.

Marius Baciu (50 de ani) a analizat posibila trecere a lui Joao Paulo la FCSB și s-a arătat convins că interesul formației roș-albastre a fost amplificat de randamentul lui Juri Cisotti, un alt jucător achiziționat de la Oțelul Galați, care, de asemenea, dă dovadă de o polivalență remarcabilă.

"Exact ce spunea patronul. El vrea jucători pe care să îi cunoască. E un mijlocaș care pare interesant. Totul până când ajunge pe arena din București, nu din Galați. La Oțelul s-a descurcat bine și cred că Balint a făcut o echipă, serioasă, agresivă, care se poate bate fără probleme la play-off. Joao Paulo e un jucător interesant acolo. Eu sunt tare curios ce se va întâmpla la FCSB.

E un jucător polivalent, poate juca și în banda stângă, și mijlocaș central. Ei au tras lozul câștigător cu Cisotti, care poate juca dreapta, stânga, mijlocaș central, deci și Joao Paulo poate să fie un jucător care să îi ajute.

27-28 de ani e o vârstă bună. E un jucător care te poate ajuta. Te poate ajuta 6 ani fără probleme. Trebuie să confirme la FCSB: Eu cred că ei s-au luat și după Cisotti. Au reușit cu el. 

Eu cred că ei ar avea două soluții bune, atât pentru fundaș stânga, cât și pentru mijlocaș central", a spus Marius Baciu, la Prima Sport.

Polivalență remarcabilă a lui Joao Paulo

La naționala Capului Verde, la care a strâns deja 37 de meciuri, Joao Paulo a jucat de-a lungul anilor pe o mulțime de poziții - de la fundaș stânga și închizător, până la mijlocaș dreapta și mijlocaș ofensiv.

La Oțelul Galați a sosit în vară, după două sezoane petrecute la Sheriff Tiraspol. Sub comanda lui Laszlo Balint a evoluat în principal ca mijlocaș central, însă la nevoie a apărut și în flancul stâng al apărării.

  • 700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, potrivit Transfermarkt
