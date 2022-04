România a pierdut calificarea la turneul final Billie Jean King din 2022 și va juca un play-off de menținere în elita tenisului feminin internațional, în noiembrie.

Iga Swiatek a pierdut un singur game în cele două meciuri jucate în acest weekend pentru echipa Poloniei, în barajul cu România. Mihaela Buzărnescu și Andreea Prisăcariu au fost învinse categoric de noul număr 1 WTA, care și-a extins seria victoriilor consecutive la 19.

La conferința de presă susținută înaintea partidelor, Andreea Prisăcariu a făcut spectacol la conferința de presă, nereușind să răspundă cu seriozitate la întrebările adresate, iar cei de la WTA nu au trecut cu vederea atitudinea româncei.

"Facem petiție ca Andreea Prisacariu să apară cu un show de stand-up comedy! Semnați mai jos!", au scris cei de la WTA pe contul de Twitter.

Petition to get an Andreea Prisacariu stand-up comedy special on @netflix? ????????

Sign below ????✍️⬇️

????: @BJKCup | @IamPrisacariuA pic.twitter.com/LpxNLH0vcO