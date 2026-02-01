La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, cu 45, și Rapid, care completează podiumul. Locurile de play-off sunt ocupate de FC Argeș (40p), U Cluj (39p) și FC Botoșani (38p).



Surpriza majoră vine din partea granizilor. CFR Cluj este abia pe locul 9, cu 35 de puncte, iar FCSB ocupă poziția a 11-a, cu doar 31 de puncte.



FCSB a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”



În urmă cu puțin timp, fostul atacant francez Gregory Tade a vorbit despre unul dintre cele mai discutate transferuri ale carierei sale.



Fost jucător la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, Tade a dezvăluit într-un interviu pentru Sport.ro că regretă mutarea la FCSB.



Francezul a dezvăluit că principalul motiv al transferului a fost oferta financiară și consideră că totul s-a întâmplat prea repede.



„Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul s-a făcut prea repede. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract...



FCSB juca preliminariile Champions League și mi-au oferit foarte mulți bani. Dacă aș putea întoarce timpul, aș mai fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.



Ajuns în România în 2013, Tade a avut cel mai bun sezon al carierei în 2014/2015, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1.

