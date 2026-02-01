EXCLUSIV Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Superliga traversează un sezon complet neașteptat. 

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, cu 45, și Rapid, care completează podiumul. Locurile de play-off sunt ocupate de FC Argeș (40p), U Cluj (39p) și FC Botoșani (38p).

Surpriza majoră vine din partea granizilor. CFR Cluj este abia pe locul 9, cu 35 de puncte, iar FCSB ocupă poziția a 11-a, cu doar 31 de puncte.

În urmă cu puțin timp, fostul atacant francez Gregory Tade a vorbit despre unul dintre cele mai discutate transferuri ale carierei sale. 

Fost jucător la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, Tade a dezvăluit într-un interviu pentru Sport.ro că regretă mutarea la FCSB.

Francezul a dezvăluit că principalul motiv al transferului a fost oferta financiară și consideră că totul s-a întâmplat prea repede.

„Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul s-a făcut prea repede. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract...

FCSB juca preliminariile Champions League și mi-au oferit foarte mulți bani. Dacă aș putea întoarce timpul, aș mai fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.

Ajuns în România în 2013, Tade a avut cel mai bun sezon al carierei în 2014/2015, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1.

Evoluțiile de la CFR i-au adus transferul la FCSB, pentru 500.000 de euro, însă la București nu s-a impus. A bifat 37 de meciuri, cu 7 goluri și 5 assist-uri, apoi a plecat după un singur sezon.

Ulterior, Tade a jucat în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce însă să debuteze pentru „Câini”.

