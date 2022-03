Horia Tecău, ales noul căpitan al echipei României de Fed Cup, pentru următorii 3 ani: Tecău va debuta în aprilie, în barajul din Polonia

După 18 ani petrecuți în echipa de Cupa Davis a României, pe care i-a încheiat cu o victorie, alături de Marius Copil, Horia Tecău (37 de ani) își schimbă sfera de activitate în cadrul Federației Române de Tenis.

Cel mai bun dublist al tenisului românesc în secolul XXI va face tranziția de la tenisul masculin la cel feminin și va prelua conducerea echipei naționale a României de Billie Jean King Cup (fostă Fed Cup).

Heroic Horia ????????

Postponing his retirement to compete in this tie, Tecau has kept Romania in contention with a 7-6(2) 6-4 victory alongside @MariusCopil #DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/zvn8GRL5GK