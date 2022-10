Atacăm Ungaria cu Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse: loturile României și Ungariei pentru barajul din Cupa BJK

Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Billie Jean King, Horia Tecău le-a ales pe Ana Bogdan (48 WTA), Jaqueline Cristian (82 WTA), Gabriela Ruse (105 WTA), Anca Todoni (1243 WTA) și Monica Niculescu (50 WTA, în proba de dublu) pentru a face parte din lotul care va disputa barajul cu Ungaria, din 11-12 noiembrie.

Cofnruntarea se va disputa în Sala Polivalentă din Oradea, iar învingtăoarea va accede în play-off-ul care o poate califica la Turneul Final din 2023.

Va fi a doua partidă a căpitanului nejucător, Horia Tecău, în Cupa Billie Jean King. Debutul din 15-16 aprilie nu a ieșit conform planului, Polonia învingând România la Radom, scor 4-0.

Ungaria se va prezenta la Oradea cu trei jucătoare de top 100 WTA, Anna Bondar (62 WTA), Panna Udvardy (82 WTA), Dalma Galfi (89 WTA), lot completat de Reka Luca Jani (105 WTA) și Natalia Szabanin (270 WTA).

România și Ungaria s-au întâlnit ultima dată în Fed Cup în 2014, la Budapesta, când, în ciuda înfrângerii Simonei Halep cu Timea Babos, Sorana Cîrstea și echipa Irina Begu / Monica Niculescu s-au mobilizat, reușind să aducă succesul țării noastre.

Teams have been announced for Romania's upcoming Billie Jean King Cup tie against Hungary. It will take place on Nov. 11-12th in Oradea, Romania. pic.twitter.com/3VyKW04XMo