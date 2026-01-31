Din articol Diferență de 15 ani între Djokovic și Alcaraz

Duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) va avea șansa de a deveni prima persoană din istoria omenirii care ajunge la 25 de titluri de mare șlem, în probele individuale ale tenisului profesionist. Dincolo de fileu va fi Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), care speră să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, pentru care este necesară câștigarea a minimum un titlu de campion la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York. Diferență de 15 ani între Djokovic și Alcaraz Alcaraz - Djokovic, 2-0 în finalele de turneu de mare șlem (Wimbledon 2023 și Wimbledon 2024).

Djokovic îl conduce pe Alcaraz în meciurile directe, 5-4.

Djokovic l-a învins pe Alcaraz în finala olimpică de la Paris, 7-6 (3), 7-6 (2).

Fără titlu de campion la Melbourne, Carlos Alcaraz va apărea în finala turneului de mare șlem din Australia pentru prima oară, pe când Novak Djokovic va juca în ultimul act pentru a unsprezecea oară. Sârbul nu a fost învins în niciuna dintre cele zece finale jucate până acum, chiar dacă dincolo de fileu s-au regăsit jucători ca Rafael Nadal (2), Andy Murray (4), Jo-Wilfried Tsonga, Dominic Thiem, Daniil Medvedev sau Stefanos Tsitsipas. Alcaraz a câștigat șase din primele șapte finale de turneu major jucate în carieră, înclinându-se doar în fața lui Sinner, în finala Wimbledon 2025. Două dintre cele șase meciuri terminate cu trofeu de mare șlem ridicat deasupra capului au fost disputate de Alcaraz tocmai cu Djokovic. Accidentarea lui Alcaraz din semifinala cu Zverev, factor potențial decisiv Semifinalele Openului Australian 2026 au conturat una dintre cele mai explozive zile de tenis din ultimul deceniu, în ceea ce privește calitatea spectacolului. Zece seturi disputate în 9 ore și 36 de minute au ținut în suspans lumea tenisului, iar întreaga tensiune conduce spre o finală istorică. Acestui scenariu pare că i se poate opune doar starea fizică a lui Carlos Alcaraz, care poate să rămână principalul motiv de îngrijorare, în timpul meciului, chiar dacă Novak Djokovic este jucătorul de aproape 39 de ani. Dacă a fost vorba despre o accidentare sau doar despre crampe musculare, care pot reapărea în finală, va rămâne de văzut în ultimul meci al Openului Australian din acest an.

„Evident, sunt obosit. Aș putea fi mai bine, din punct de vedere fizic, să fiu sincer. Dar e normal, după cinci ore și jumătate. Voi face totul ca să mă simt mai bine, până la finală: băi cu gheață, tratamente, masaje. Dar voi da tot ce trebuie pentru a fi pregătit de finală,” a anunțat Carlos Alcaraz, la conferința de presă, încercând să-și asigure fanii că este hotărât să dea totul pentru victorie.

1 > 3. „Mi-ar plăcea să devin cel mai tânăr tenismen care face marele șlem.” „A fost una dintre cele mai bune victorii din viața mea. Urăsc să renunț,” a adăugat Alcaraz, după semifinala cu Zverev, cea mai lungă din istoria Openului Australian. Alcaraz - Zverev s-a terminat 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, după 5 ore și 27 de minute de joc. Motivația nu va fi o problemă pentru Alcaraz, care a declarat că ar prefera titlul de campion în Openul Australian chiar și în detrimentul câștigării următoarelor trei turnee de mare șlem programate în acest an. „Mi-ar plăcea să devin cel mai tânăr tenismen care face marele șlem,” și-a dezvăluit Alcaraz marea sursă de motivație.



Carlos Alcaraz

Djokovic, mesaj pentru critici: „Vreau să le mulțumesc pentru că mi-au dat putere să le arăt că au greșit.” De partea opusă a fileului, Novak Djokovic le-a mulțumit contestatarilor pentru că i-au oferit puterea de a-și continua drumul în tenis. Jucătorul din Belgrad nu a mai amintit de retragerile de care a beneficiat, în optimile de finală și în sferturile de finală ale ediției 2026 a Openului Australian, arătând că nu are energie de risipit pe lucruri care nu îl ajută direct spre câștigarea titlului de mare șlem cu numărul 25. Djokovic - Sinner s-a terminat scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, după 4 ore și 9 minute de joc. „Sunt mulți oameni care m-au retras în ultimii ani, dar vreau să le mulțumesc pentru că mi-au dat putere să le arăt că au greșit. Pentru mine nu e o surpriză că sunt aici, știu de ce sunt capabil. De multe ori am avut zile în care nu mă simțeam prea bine, dar am reușit să găsesc moduri prin care să câștig. Nu aș îndrăzni să spun că semifinala cu Sinner a fost cea mai bună prestație din cariera mea, dar a fost cea mai bună din ultimii ani. A fost împotriva lui Sinner, care era campion de două ori consecutiv și a jucat un tenis uimitor în ultimele sezoane. Nu poate fi mai bine de atât,” a declarat Novak Djokovic, într-o conferință de presă la care a ajuns la ora 03.

„Meciul cu Sinner, cel mai bun din ultimii ani.” Cu mai puțin de 30 de ore de pregătit finala Openului Australian, Novak Djokovic a mărturisit că nu va face niciun antrenament în preziua finalei. Cât despre motivația sârbului, numărul 25 este o bornă neatinsă de nimeni, în istoria omenirii, în ceea ce privește titlurile de mare șlem individuale. Margaret Court (83 de ani), cu 24 de trofee, va fi în tribunele Arenei Rod Laver la finală, după ce a rămas trează până la ora 02 pentru a urmări semifinala dintre Djokovic și Sinner. Sârbul i-a mulțumit australiencei cu statut de legendă în tenis pentru efortul făcut. „Când mi-am trasat obiectivele pentru acest an, mi-am imaginat că joc împotriva lui Jannik și Carlos în fazele finale ale unui turneu de mare șlem, lupt și dau tot ce am mai bun. Am noroc că se întâmplă chiar în primul turneu major al anului. Devine mai dificil pentru mine să mă motivez,” a punctat Djokovic, la 38 de ani și 8 luni.

Djokovic: „Alcaraz mi-a spus că îi pare rău că mi-a întârziat meciul. I-am spus că sunt un om bătrân.”

„Se simte suprearealist să fiu în finală. Îmi aduc aminte de meciul cu Rafa din 2012,” au fost primele cuvinte spuse de Novak Djokovic, după ce s-a calificat în a unsprezecea finală a carierei, la Melbourne.

„L-am văzut pe Carlos după meci. Mi-a spus că îi pare rău că mi-a întârziat meciul. I-am răspuns că sunt un om bătrân, trebuie să merg devreme la somn, dar abia aștept să ne vedem, în câteva zile.

Deja se simte ca și cum am câștigat trofeul. Sper că voi avea suficientă energie pentru a lupta de la egal la egal cu el. Asta e dorința mea, iar apoi, îl lăsăm pe Dumnezeul tenisului să decidă câștigătorul,” a spus Novak Djokovic, în interviul oferit pe teren lui Jim Courier, imediat după încheierea semifinalei cu Jannik Sinner.



Novak Djokovic

Gloria îi interesează mai mult, dar nici premiile nu vor fi mici Aproximativ €1,23 milioane va măsura diferența dintre victorie și înfrângere, în finala Australian Open 2026. Campionul va pleca acasă cu un cec în valoare de €2,37 milioane, pe când finalistul învins se va mulțumi cu un premiu de €1,14 milioane. Rafael Nadal va fi prezent la finala Australian Open 2026 și a declarat că, dacă trebuie să aleagă un jucător pe care să îl susțină în acest meci, acela va fi Carlos Alcaraz.

