VIDEO EXCLUSIV Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!”

Bătaie generală în Premier League! Cristi Pulhac a rămas cu gura căscată: „Aici cel putin 3 cartonașe roșii!” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea a întors rezultatul de la 0-2 și s-a impus dramatic în fața lui West Ham, 3-2, dar meciul s-a încheiat cu o încăierare generală. Derby-ul londonez a fost vizionat în exclusivitate pe VOYO, iar rezumatul poate fi urmărit pe Sport.ro.

TAGS:
Cristi PulhacCristi Pinteaplay on sportChelseaWest HamCatalin OprisanSerban Picu
Din articol

Oaspeții au condus la pauză cu 2-0, după golurile lui Jarrod Bowen (7) și Crysencio Summerville (36), dar Chelsea a revenit spectaculos. Joao Pedro a redus din diferență (57), Marc Cucurella a egalat (70), iar Enzo Fernandez a adus victoria în minutul 90+2.

Meciul s-a încheiat cu o încăierare de zile mari

Finalul a fost marcat de un conflict între jucători. Totul a pornit după un duel între Cucurella și Adama Traore, care l-a doborât pe fundaș și a continuat să provoace. 

Joao Pedro a intervenit pentru a-l apăra pe colegul său, Traore a ripostat, iar Jean-Clair Todibo l-a prins de gât pe Joao Pedro. 

În câteva secunde, aproape toți jucătorii erau implicați. Arbitrul Anthony Taylor a acordat galben lui Joao Pedro și Traore, iar Todibo a fost eliminat. VEZI VIDEO

Publicitate

Cristi Pulhac: „Aici cel puțin 3 cartonașe roșii și galbene multe!”

Faza a fost analizată în emisiunea Play on Sport, cu Cristi Pintea, Cătălin Oprișan și Șerban Picu, invitat special fiind fostul fotbalist Cristi Pulhac. 

„Finalul a fost foarte tensionat..”, a început Cristi Pintea.

„Ia uitați-vă la el, bă!”, a exclamat Cătălin Oprișan, când a văzut faza.

„Aici cel puțin 3 cartonașe roșii și galbene multe”, a completat Cristi Pulhac.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul momentului cu privire la Denis Alibec!
Anunțul momentului cu privire la Denis Alibec!
„Îl iubesc pe Carlos, omul e nebun.” John McEnroe știe pe cine va apăsa mai tare presiunea finalei Australian Open 2026
„Îl iubesc pe Carlos, omul e nebun.” John McEnroe știe pe cine va apăsa mai tare presiunea finalei Australian Open 2026
AC Milan are ambiții la titlu! Rivala lui Chivu l-a convins și a semnat până în 2031
AC Milan are ambiții la titlu! Rivala lui Chivu l-a convins și a semnat până în 2031
ULTIMELE STIRI
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc
Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă

Etapă de coșmar pentru FCSB! Șansele la play-off continuă să scadă

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii



Recomandarile redactiei
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 1-2. Carlos anulează primul sprint făcut de 'Nole' în finala istorică a Openului Australian 2026
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică
Liverpool și-a găsit fundaș: ”Arne Slot îl cunoaște bine!” Anunțul lui Fabrizio Romano
Liverpool și-a găsit fundaș: ”Arne Slot îl cunoaște bine!” Anunțul lui Fabrizio Romano
Alte subiecte de interes
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni”
Play On Sport | „Tricolorii”, interziși în Premier League? Răspuns tăios în direct: „Nu văd pe nimeni”
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!