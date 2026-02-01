Oaspeții au condus la pauză cu 2-0, după golurile lui Jarrod Bowen (7) și Crysencio Summerville (36), dar Chelsea a revenit spectaculos. Joao Pedro a redus din diferență (57), Marc Cucurella a egalat (70), iar Enzo Fernandez a adus victoria în minutul 90+2.



Meciul s-a încheiat cu o încăierare de zile mari



Finalul a fost marcat de un conflict între jucători. Totul a pornit după un duel între Cucurella și Adama Traore, care l-a doborât pe fundaș și a continuat să provoace.



Joao Pedro a intervenit pentru a-l apăra pe colegul său, Traore a ripostat, iar Jean-Clair Todibo l-a prins de gât pe Joao Pedro.



În câteva secunde, aproape toți jucătorii erau implicați. Arbitrul Anthony Taylor a acordat galben lui Joao Pedro și Traore, iar Todibo a fost eliminat. VEZI VIDEO

