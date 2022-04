'Rebela' Prisăcariu a dezvăluit ce i-a șoptit lui Swiatek după ce liderul WTA a 'spulberat-o' la Billie Jean King Cup 

Andreea Prisăcariu a debutat cum nu se putea mai rău în echipa României de Billie Jean King Cup, pierzând fără vreun game adjudecat. Liderul mondial, Iga Swiatek nu i-a dat nicio șansă colegei sale de generație, care a avut un mesaj pe care i l-a transmis la finalul duelului.

There's a reason why she's World number one????!@iga_swiatek puts on a show to help Poland to their first ever finals!#BJKCup | @pzt_tenis pic.twitter.com/ixj96RxcJH — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022

Mesajul Andreei Prisăcariu pentru Iga Swiatek



La final, cele două au mers la salutul de la fileu, moment în care Andreea Prisăcariu a dorit să îi transmită un mesaj jucătoarei din Polonia.

„I-am spus că sunt mândră de ea și mă bucur că am cunoscut-o de când era copilă și că mă bucur că a ajuns ce a ajuns acum”, a dezvăluit Prisăcariu pentru Prosport.

Totodată, tânăra jucătoare din România a analizat și prestația sa din duelul cu Iga Swiatek, vorbind despre jocul făcut de liderul WTA, dar și despre modul în care a pregătit partida.

„Am simțit o jucătoare foarte compactă, foarte solidă, mi-ar fi plăcut mult dacă priveam din afară. Să simt pe propria piele a fost un duș rece de care aveam nevoie în carieră. Mă bucur că am fost convocată și m-am prezentat așa cum o fac pentru România de la 12 ani.

Am pregătit meciul împreună cu echipa, împreună cu Horia. Am avut o tactica pe care am încercat să o fac de la început până la sfârșit, mă bucur tare mult că am încercat. Că nu mi-a ieșit, asta-i partea a doua.

Am căutat variația, o scurtă, un slice, pe sus, plat. Toate variantele! În viitor sigur o să devin mai puternică cu meciuri de genul acesta. Am intrat cu gândul să câștig și cred că asta este un plus mental. Indiferent cu cine joci asta trebuie să fie mentalitatea înainte de meci. Așa că pe asta am avut-o”, a adăugat tenismena pentru sursa citată.