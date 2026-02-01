Liverpool ocupă locul 5 în primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO, cu 39 de puncte. După 24 de etape, ”cormoranii” au bifat 11 victorii și șase remize, la care s-au adăugat șapte eșecuri.



Liverpool și-a găsit fundaș: ”Arne Slot îl cunoaște bine!” Anunțul lui Fabrizio Romano



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe contul său oficial de Twitter/X că Liverpool negociază pentru funadșul Lutsharel Geertruida.



Olandezul evoluează pe postul de fundaș dreapta, dar poate juca și ca fundaș central. El este cotat la 20 de milioane de euro și este legitimat la Sunderland.



Geertruida este legitimat la Red Bull Leipzig, dar în clipa de față evoluează în Premier League la Sunderland sub formă de împrumut.



Fabrizio Romano a dezvăluit că Liverpool i-a contactat întâi pe cei de la Sunderland. Rămâne de văzut dacă trupa lui Arne Slot va închide transferul. Cert e că echipa are mare nevoie de încă un stoper în lot.



”Liverpool, în discuții pentru a-l transfera pe Lutsharel Geertruida ca nou fundaș. Primele contacte au avut loc cu Sunderland. Arne Slot îl cunoaște bine încă din perioada de la Feyenoord”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

