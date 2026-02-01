Campioana României traversează o perioadă dificilă. În 2026, FCSB nu a câștigat niciun meci oficial, având trei înfrângeri și un egal.



În Superliga, roș-albaștrii au pierdut cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4), iar în acest moment ocupă locul 11, la șapte puncte de play-off. O victorie cu Csikszereda ar reduce diferența la patru puncte.



Câți suporteri sunt așteptați la FCSB - Csikszereda



În ciuda mizei, pe Arena Națională sunt așteptați foarte puțini spectatori. Până sâmbătă seară se vânduseră aproximativ 1.000 de bilete, iar la ora jocului sunt estimați în jur de 1.500 de fani, potrivit golazo.ro.



Ar fi cea mai mică asistență din istoria meciurilor de Superliga jucate de FCSB pe cel mai mare stadion al țării.



Recordul negativ datează din 2020, la un FCSB – Academica Clinceni 0-0, când au asistat 2.150 de spectatori. Pentru comparație, la remiza cu Fenerbahce (1-1), din Europa League, au fost peste 27.000 de oameni în tribune.



Meciul FCSB – Csikszereda, din etapa a 24-a a Superligii, poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00. FCSB este pe locul 11, cu 31 de puncte, în timp ce Csikszereda ocupă poziția 14, cu 19 puncte.

