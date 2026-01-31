De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte" Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a remizat contra lui Fenerbahce (1-1) în ultima partidă din faza principală Europa League, iar acum se pregătește de confruntarea cu FK Csikszereda, din campionat.

TAGS:
KocaelisporRecep DurulFCSBFenerbahceTurcia
Din articol

Chiar dacă a obținut doar o remiză și a fost eliminată din competiție, FCSB a lăsat o impresie plăcută pe Arena Națională și a fost aproape de o victorie împotriva lui Fenerbahce. Totuși, jocul campioanei României nu a impresionat pe toată lumea.

Președintele lui Kocaelispor: "Noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB. Vrem 3 puncte cu Fenerbahce"

Recep Durul, președintele clubului Kocaelispor, crede că echipa sa este "mult, mult mai bună" decât FCSB. Declarația vine înainte ca nou-promovata din Turcia, care ocupă locul 9 în Super Lig, să înfrunte Fenerbahce.

"Meciul cu Fenerbahce este foarte important pentru noi. Ei au ambiția de a câștiga campionatul, dar și noi ne dorim să ne calificăm în cupele europene. Poate că Fenerbahce va fi obosită după campania europeană, însă ne concentrăm la ce avem noi de făcut și vom intra pe teren cu obiectivul de a câștiga cele 3 puncte.

Galatasaray a venit la Kocaeli după ce bătuse Ajax cu 3-0 (n.r - în Champions League). Atunci spuneam că noi avem o echipă mai bună decât Ajax. Acum voi spune ceva similar despre FCSB. Am văzut meciul Fenerbahce - FCSB și pot să spun că noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB.

Un punct împotriva lui Fenerbahce nu ne-ar mulțumi. Vrem 3 puncte! Echipa va câștiga acest meci, nu individualitățile. Vom demonstra asta, așa cum am demonstrat și în partida cu Galatasaray", a spus Recep Durul, președintele lui Kocaelispor, potrivit Kocaeli Gazetesi.

Partida Kocaelispor - Fenerbahce este programată luni, de la ora 19:00, în runda cu numărul 20 din Super Lig.

Cine este Kocaelispor

Kocaelispor a revenit vara trecută în Super Lig după o pauză de 16 ani. Echipa are în palmares două Cupe ale Turciei, câștigate în 1997 și 2002.

Transfermarkt evaluează lotul lui Kocaelispor la 25,8 milioane de euro, în timp ce FCSB valorează aproape 40 de milioane de euro. Cele mai sonore nume din lotul actual al turcilor sunt atacantul croat Bruno Petkovic (31 de ani) și fundașul maghiar Botond Balogh (23 de ani).

După promovarea în Super Lig, Kocaelispor l-a numit în funcția de antrenor pe Selçuk İnan (40 de ani), fostul mare internațional turc, care a mai fost secund la Galatasaray și principal la Kasimpașa și Gaziantep.

Kocaelispor a strâns 24 de puncte în primele 19 etape și ocupă locul 9. Este singura echipă care a învins liderul Galatasaray în acest sezon, 1-0 în noiembrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
ULTIMELE STIRI
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în lupta pentru supraviețuire în Superliga
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în lupta pentru supraviețuire în Superliga
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00 | „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off! Echipele de start
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00 | „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off! Echipele de start
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“

Șumudică, în corzi! Căpitanul echipei a început să mârâie: „De când a venit acest antrenor…“



Recomandarile redactiei
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în lupta pentru supraviețuire în Superliga
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în lupta pentru supraviețuire în Superliga
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci
Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci
Alte subiecte de interes
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Turcii anunță transferul lui Denis Drăguș!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
CITESTE SI
Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

stirileprotv Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

stirileprotv Un mic oraș este scos la vânzare – dar localnicii nu vor să plece. Costă câteva milioane de dolari

Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

stirileprotv Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!