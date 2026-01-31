De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

Chiar dacă a obținut doar o remiză și a fost eliminată din competiție, FCSB a lăsat o impresie plăcută pe Arena Națională și a fost aproape de o victorie împotriva lui Fenerbahce. Totuși, jocul campioanei României nu a impresionat pe toată lumea.



Președintele lui Kocaelispor: "Noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB. Vrem 3 puncte cu Fenerbahce"

Recep Durul, președintele clubului Kocaelispor, crede că echipa sa este "mult, mult mai bună" decât FCSB. Declarația vine înainte ca nou-promovata din Turcia, care ocupă locul 9 în Super Lig, să înfrunte Fenerbahce.



"Meciul cu Fenerbahce este foarte important pentru noi. Ei au ambiția de a câștiga campionatul, dar și noi ne dorim să ne calificăm în cupele europene. Poate că Fenerbahce va fi obosită după campania europeană, însă ne concentrăm la ce avem noi de făcut și vom intra pe teren cu obiectivul de a câștiga cele 3 puncte.



Galatasaray a venit la Kocaeli după ce bătuse Ajax cu 3-0 (n.r - în Champions League). Atunci spuneam că noi avem o echipă mai bună decât Ajax. Acum voi spune ceva similar despre FCSB. Am văzut meciul Fenerbahce - FCSB și pot să spun că noi suntem mult, mult mai buni decât FCSB.



Un punct împotriva lui Fenerbahce nu ne-ar mulțumi. Vrem 3 puncte! Echipa va câștiga acest meci, nu individualitățile. Vom demonstra asta, așa cum am demonstrat și în partida cu Galatasaray", a spus Recep Durul, președintele lui Kocaelispor, potrivit Kocaeli Gazetesi.

