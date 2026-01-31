Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Superliga
Rapid a fost destul de activă în fereastra de mercato din această iarnă, atât la capitolul plecări, cât și la capitolul sosiri.

Înaintea meciului cu Universitatea Cluj, Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a lăsat de înțeles că sunt șanse mici ca la echipă să mai sosească vreun jucător nou în această iarnă.

"Nu suntem în nicio negociere cu vreun jucător acum. Dacă se va ivi vreo oportunitate sau dacă vom avea vreo accidentare pe finalul perioadei de mercato, poate vom mai face un transfer", a spus Angelescu, la Digisport.

În schimb, Rapid se va despărți de Antoine Baroan. Atacantul francez a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă încă din decembrie și a fost exclus din lot. Acum, francezul și-a găsit o nouă echipă.

"Cu Baroan suntem 90% înțeleși. Probabil că luni semnează cu noua echipă. 90% e plecat. Împrumut cu opțiune într-un alt campionat", a mai spus Angelescu.

Baroan, cumpărat în vară, de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro, a marcat doar două goluri, ambele într-o partidă cu FC Botoșani (2-1), din etapa a patra.

Costel Gâlcă: "Baroan nu va mai intra în lot. Cu mine s-a terminat"

Gâlcă a decis încă din decembrie ca Baroan să se antreneze separat din cauza indisciplinei și a transmis că nu mai este cale de întoarcere.

"Baroan e în afara lotului. Da, în continuare. N-am fost nimic grav, numai că n-a făcut ce trebuie în antrenament. Nu e prima dată și atunci...

Toți pot juca și toți au avut posibilitatea de a juca. Vă mai spus încă o dată că nu e la prima abatere. Cu mine s-a terminat! Din acest moment, dacă a greșit și nu e prima dată, nu va mai intra în lot. Da, se pregătește separat", a spus Costel Gâlcă.

