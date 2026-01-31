Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid nu se mai gândește la achiziții și îl cedează pe Antoine Baroan

Înaintea meciului cu Universitatea Cluj, Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a lăsat de înțeles că sunt șanse mici ca la echipă să mai sosească vreun jucător nou în această iarnă.



"Nu suntem în nicio negociere cu vreun jucător acum. Dacă se va ivi vreo oportunitate sau dacă vom avea vreo accidentare pe finalul perioadei de mercato, poate vom mai face un transfer", a spus Angelescu, la Digisport.



În schimb, Rapid se va despărți de Antoine Baroan. Atacantul francez a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă încă din decembrie și a fost exclus din lot. Acum, francezul și-a găsit o nouă echipă.



"Cu Baroan suntem 90% înțeleși. Probabil că luni semnează cu noua echipă. 90% e plecat. Împrumut cu opțiune într-un alt campionat", a mai spus Angelescu.



Baroan, cumpărat în vară, de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro, a marcat doar două goluri, ambele într-o partidă cu FC Botoșani (2-1), din etapa a patra.

