Iga Swiatek a pierdut doar un game în cele două meciuri jucate pentru Polonia în barajul cu România. În primele meciuri jucate din postura de număr 1 WTA, jucătoarea poloneză s-a distrat pe teren în duelurile cu Mihaela Buzărnescu (123 WTA) și Andreea Prisăcariu (324 WTA), pe care le-a învins, scor 6-1, 6-0, respectiv, 6-0, 6-0.

Polonia a obținut victoria, scor 4-0, în barajul cu România, calificându-se la turneul final Billie Jean King Cup, programat în 8-13 noiembrie.

Până atunci, fanii tenisului polonez se vor putea bucura urmărind la nesfârșit lovitura incredibilă a Igăi Swiatek, care a mimat un smash, păcălind-o pe Andreea Prisăcariu și a încheiat punctul cu o simplă trimitere a mingii peste fileu.

Swiatek showboat ????

Just when you think you've seen it all from the world No.1#BJKCup | @iga_swiatek pic.twitter.com/bGpFFluVhV