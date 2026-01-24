EXCLUSIV Sorana Cîrstea a vrut să facă istorie la Australian Open! Detalii din interior: „Ar fi fost incredibil! A fost o extra presiune”

Sorana Cîrstea a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open, din turul doi.

Naomi Osaka s-a impus în fața Soranei Cîrstea cu scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

Spectacolul de pe suprafața de joc din Australia a fost umbrit de ceea ce a făcut tenismena niponă în timpul meciului, dar și de schimbul dur de replici dintre Sorana și Osaka. VEZI AICI ce i-a reproșat Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Fostul antrenor al Soranei Cîrstea a explicat importanța Australian Open pentru româncă

Marius Comănescu a fost contact de Sport.ro după eliminarea Soranei Cîrstea de al Australian Ope.

Fostul antrenor al sportivei românce a vorbit despre importanța acestui turneu pentru Sorana, care a părut vizibil emoționată la ultima ei participare la unul dintre cele patru Grand Slam-uri din tenis.

Marius Comănescu a explicat de ce o victorie în fața lui Osaka ar fi însemnat enorm pentru tenismena de 35 de ani.

„Ar fi fost incredibil să o scoată pe Osaka, pentru că și ea joacă destul de bine în Australia. Osaka a câștigat Grand Slam acolo și este o suprafață pe care se simte bine. Întotdeauna sunt turnee unde te simți mai bine și joci mai bine datorită acestui fapt.

Nu știu dacă Australian Open este turneul favorit al Soranei, pentru că ea făcut și la Roland Garros sfertul acela de finală. Cred că sunt acolo cele două turnee, adică dacă stau să mă uit așa, cam pe acolo sunt.

Dintre aceste două Grand Slam-uri posibil ca Roland Garros-ul să aibă o însemnătate un pic mai mare datorită rezultatului pe care l-a făcut când era tânără, pentru că să ajungi în „sferturile” unui Grand Slam este mai mult decât își închipuie lumea.”, a declarat Marius Comănescu în exclusivitate pentru Sport.ro.

Marius Comănescu: „Cu siguranță a trăit mai intens decât în alte ediții”

Marius Comănescu a explicat și faptul că Sorana Cîrstea a avut emoții și pentru că a fost ultima ei participare la Australian Open din carieră și și-ar fi dorit un altfel de rezultat.

„Cu siguranță emoțiile pentru ea au fost foarte mari și cu siguranță a trăit mai intens decât în alte ediții, pentru că se gândește cu siguranță că e ultima oară când se duce acolo, iar în Australia a făcut rezultate bune.

Cred că a fost și pentru ea o extra presiune și faptul că a simțit că a fost aproape (n.r. să treacă în faza următoare a competiției) a contat”, a adăugat fostul antrenor al Soranei Cîrstea.

Sorana Cîrstea își încheie astfel parcursul carierei la Australian Open cu un meci competitiv în fața unui fost număr unu mondial, cu 18 participări pe tabloul principal și două calificări în optimile de finală, reușite în 2017 și în 2022.

2008 a fost primul an în care Sorana Cîrstea a jucat în competiția propriu-zisă de la Melbourne.

