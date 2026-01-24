Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open, la două zile după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea!

Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open, la două zile după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea! Tenis
Naomi Osaka (17 WTA) a decis să se retragă de la Australian Open chiar înaintea meciului pe care ar fi trebuit să îl dispute în turul al treilea.

Naomi OsakaSorana CirsteaAustralian Open 2026
Într-o postare făcută pe Instagram sâmbătă dimineață, Naomi Osaka a anunțat că a luat "decizia dificilă" de a se retrage de la Australian Open 2026 din cauza unor probleme medicale.

Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open 2026

Decizia niponei vine la doar două zile după victoria contra Soranei Cîrstea în trei seturi, care a trimis-o în turul 3 de la Melbourne.

"A trebuit să iau dificila decizie de a mă retrage pentru a mă ocupa de corpul meu, care are nevoie de atenție după ultimul meci.

Eram foarte entuziasmată să continui, iar faptul că trebuie să mă opresc aici mă doare. Totuși, nu pot risca să agravez situația. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și tot sprijinul acordat. Sunt foarte recunoscătoare.

Mulțumesc întregii mele echipe pentru că m-a susținut mereu și organizatorilor turneului pentru că au fost atât de amabili", a transmis Naomi Osaka.

Maddison Inglis, jucătoare venită din calificări, merge în optimi!

Astfel, partida dintre Naomi Osaka și Maddison Inglis, programată sâmbătă, la prânz, pe Rod Laver Arena, nu va mai avea loc.

Australianca Maddison Inglis (28 de ani, 168 WTA), venită din calificări, va merge direct în optimile de finală de la Australian Open, acolo unde va înfrunta învingătoarea din partida Anna Kalinskaya - Iga Swiatek.

