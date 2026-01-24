Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open, la două zile după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea!

Într-o postare făcută pe Instagram sâmbătă dimineață, Naomi Osaka a anunțat că a luat "decizia dificilă" de a se retrage de la Australian Open 2026 din cauza unor probleme medicale.



Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open 2026

Decizia niponei vine la doar două zile după victoria contra Soranei Cîrstea în trei seturi, care a trimis-o în turul 3 de la Melbourne.



"A trebuit să iau dificila decizie de a mă retrage pentru a mă ocupa de corpul meu, care are nevoie de atenție după ultimul meci.



Eram foarte entuziasmată să continui, iar faptul că trebuie să mă opresc aici mă doare. Totuși, nu pot risca să agravez situația. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și tot sprijinul acordat. Sunt foarte recunoscătoare.



Mulțumesc întregii mele echipe pentru că m-a susținut mereu și organizatorilor turneului pentru că au fost atât de amabili", a transmis Naomi Osaka.

