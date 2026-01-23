VIDEO Mesajul transmis de Sorana Cîrstea românilor, după ultima participare a carierei, încheiată în stare de conflict, la Australian Open

Mesajul transmis de Sorana Cîrstea românilor, după ultima participare a carierei, încheiată în stare de conflict, la Australian Open
Sorana Cîrstea, gânduri optimiste după ultimul meci jucat în carieră la Openul Australian, în compania japonezei Naomi Osaka.

Naomi OsakaAustralian Open 2026Tenis WTASorana Cirstea
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va părăsi Australia având România ca destinație, și nu Emiratele Arabe Unite, deoarece s-a înscris în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

În 2023 și în 2025, sportiva din Târgoviște a avut parte de experiențe neplăcute, în Ardeal, din punct de vedere sportiv, sfârșind eliminată în primele runde de Eva Lys, respectiv Marina Stakusic. Privind din această perspectivă, este evident că Sorana Cîrstea nu va duce lipsă de motivație, în competiția de la Cluj.

Sorana Cîrstea a obținut sute de victorii, pretutindeni. O caută pe prima, la Cluj-Napoca

La a treia participare, Sorana Cîrstea speră să joace un tenis bun într-una dintre cele mai plăcute atmosfere pentru jucătoarele române, cea din Arena BT din Cluj-Napoca, unde beneficiază de susținere necondiționată.

„Voi merge acasă, iar apoi va fi turneul de la Cluj, după care Doha, Dubai. Dar sunt extrem de încântată că voi participa la Cluj, unde sper să întâlnesc și să văd în tribună cât mai mulți români. Îmi doresc din suflet să fac un turneu frumos,” a anunțat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

România, minimum șase jucătoare pe tabloul principal al Openului Transilvaniei

În săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, Cluj-Napoca va găzdui jucătoare importante din circuitul WTA, printre care Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Donna Vekic sau Anastasia Potapova, câștigătoarea din 2025.

România va avea minimum șase reprezentante în concurs: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea.

