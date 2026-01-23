Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va părăsi Australia având România ca destinație, și nu Emiratele Arabe Unite, deoarece s-a înscris în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

În 2023 și în 2025, sportiva din Târgoviște a avut parte de experiențe neplăcute, în Ardeal, din punct de vedere sportiv, sfârșind eliminată în primele runde de Eva Lys, respectiv Marina Stakusic. Privind din această perspectivă, este evident că Sorana Cîrstea nu va duce lipsă de motivație, în competiția de la Cluj.

Sorana Cîrstea a obținut sute de victorii, pretutindeni. O caută pe prima, la Cluj-Napoca

La a treia participare, Sorana Cîrstea speră să joace un tenis bun într-una dintre cele mai plăcute atmosfere pentru jucătoarele române, cea din Arena BT din Cluj-Napoca, unde beneficiază de susținere necondiționată.

„Voi merge acasă, iar apoi va fi turneul de la Cluj, după care Doha, Dubai. Dar sunt extrem de încântată că voi participa la Cluj, unde sper să întâlnesc și să văd în tribună cât mai mulți români. Îmi doresc din suflet să fac un turneu frumos,” a anunțat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

